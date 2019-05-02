NBA／中指變形… 柯瑞照樣殺很大

2019-05-02 00:51 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／綜合外電報導



柯瑞一度傷退，但很快回場，第四節還兩度進球，助隊搶下二連勝。 （美聯社） 分享 facebook

勇士、火箭隊系列賽第二戰，兩隊在首節分別出現主將柯瑞與哈登一度傷退的狀況，不過兩人都在短暫治療後就回到場上，且都有單場廿分以上的貢獻，柯瑞更在第四節火箭追近比分時，兩度進球，助隊以一一五比一○九搶下二連勝。

柯瑞首節出賽三分半鐘後，在試圖抄球時左手中指脫臼變形，僅退場短暫治療三分鐘就回到場上，並在第四節關鍵時刻挺身而出，幫助勇士拿下勝利。

「他們在我手指上纏了一些繃帶，讓我沒有太多時間去適應，也可能因此造成影響，但我堅持要回到場上打完這場比賽。」柯瑞說：「雖然很痛，但沒有結構性損傷，我很幸運，我們還贏了比賽，這是全隊努力的結果。」

雖然柯瑞投籃手感明顯受到影響，但勇士主帥柯爾強調，傷勢並沒有預期的嚴重，「一開始看到他的手指時，以為一切會變得很糟糕，所幸只是脫臼，他甚至回到場上。」

哈登在首節一次爭球過程中，遭勇士格林擊中眼，但在滴上止痛眼藥水後就回到場上，並拿下全隊最高的廿九分，哈登賽後表示，其實整場比賽視線都相當模糊，「但我想回到場上幫助隊友，希望之後狀況會更好一點。」

哈登在爭球過程中，遭勇士隊格林戳中眼睛，難忍疼痛、摀眼倒地。 （法新社） 分享 facebook

火箭在系列賽○比二落後，哈登的眼傷無疑是雪上加霜，主帥丹東尼說：「今天上半場我們有太多失誤，十四次，這讓我們多丟了廿分。接下來我們要在主場贏回兩場勝利，並再到這裡打第五戰。」