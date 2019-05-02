火箭山窮水盡想翻身 莫忘手中還有一張好牌

火箭vs.勇士「火勇大戰」，火箭客場二連敗7戰4勝系列賽陷入0：2落後。火箭還沒有絕望，因為接下來兩個主場是火箭翻身寄託。

火箭後衛哈登發揮已接近極限，實在無法再苛求他要打得更好，火箭總教練丹東尼應該要有所改變。 美聯社 分享 facebook

從前兩戰輸球內容看來，火箭遇上三個問題：

1、防守不行

基本上火箭就是防不住勇士的進攻，勇士打得比上季季後賽對戰更輕鬆，而且前兩場球柯瑞還都受困犯規麻煩，出手、上場時間都降低不少。

火箭還是大量使用「無限換防」，試圖瓦解柯瑞、湯普森的外線，以及更多空手掩護+跑動+接球投籃。但很明顯火箭防守已經不再像上季季後賽那麼強悍、奏效。防守不行，強度和糾纏拉不上來，這個系列賽火箭就沒得拚。

中鋒擺上卡佩拉，防守牽制力和全面換防都沒有產生明顯效果。

火箭的無限換防策略失效，不但沒讓浪花兄弟三分球熄火，還造成杜蘭特(左)雖然命中率沒有很高，但是照樣大量得分的情況。 美聯社 分享 facebook

2、籃板不行

火箭兩場球籃板都輸，中鋒卡佩拉失去不少效能和威力，擋拆換防後跟不上，籃板球不再強勢，進攻端卡佩拉很難像例行賽得到那麼多傳球、空間去轟炸禁區和籃框。

卡佩拉沒有預期中表現和強勢，這都不能怪他，他原本就是一個進攻技巧單調，靠隊友餵球、灌籃的長人。季後賽防守強度，加上勇士頂級防守能力，卡佩拉的功能和作用都被弱化。

在勇士中鋒卡珍斯缺陣的情況下，火箭並沒有積極在籃板方面取得優勢，實在可惜。 美聯社 分享 facebook

3、保羅不再神奇

系列賽兩戰，保羅平均17.5分、5籃板、5助攻，投籃命中率4成9，三分球命中率3成9，都是球星水平，保羅年紀雖大，但場上功能和表現還是很有關鍵性。

問題是，火箭想要擊敗勇士，他們就需要一個「神奇」保羅，保羅只是穩定、輸出還不夠，他必須要打出更神、更不可思議的狀況去帶領火箭，幫助隊友，火箭才有更多可能。

一個進攻更神奇的保羅才能拯救火箭，幫助哈登，因為哈登已經打到個人極限，他需要神奇保羅的支援和帶領。

相較於勇士前鋒格林(右)以激情振奮士氣，火箭後衛保羅(左)雖然表現算是穩定，但似乎已變不出什麼把戲。 美聯社 分享 facebook

其實火箭武器很多，只是火箭教練丹東尼不會用也不敢用。比如：半獸人法瑞德。法瑞德前兩戰一共只打5分鐘，G1沒上，G2只打5分鐘抓下1個籃板，火箭幾乎沒有他的位置和上場機會。

丹東尼用人、出牌實在叫人看不懂，季末撿到法瑞德，就是彌補季後賽卡佩拉的不足，補全面換防的漏洞，補內線和籃板，補衝擊力，同時製造勇士內線和對位的困難。

在全面換防+速度+衝擊禁區+籃板球各種需求，法瑞德在季後賽的作為和能力絕不會輸給卡佩拉。問題是：丹東尼不會用也不敢用，丹東尼根本不懂如何打出這張奇兵牌，發揮最大效果改變比賽，他甚至還可以把奇兵當做主力來打。

法瑞德(左)在季後賽上時場間大幅縮水，對勇士的兩戰總計上場不到9分鐘，空有擎天之柱，竟然不用！ 美聯社 分享 facebook

卡佩拉季後賽對勇士功能和作用一路被弱化，這就是換打法瑞德這張奇兵牌最好時機。法瑞德的速度和衝擊力能打亂勇士，衝擊禁區和內線，給勇士製造麻煩，同時還能搶籃板、保護禁區、打好防守。

丹東尼手裡還有好牌卻不會打，這才是火箭最致命的罩門。