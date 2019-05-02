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席亞康爆紅之路 喀麥隆內戰見真章

2019-05-02 07:00周汶昊 Wen-hao Chou

暴龍大前鋒席亞康才打了三年NBA，就迎來自己大爆發的一季。上一季他每場比賽才不過是場均7.3分的替補球員，今年例行賽已經大漲到16.9分，成為球隊不動的先發主力。更令人驚奇的是，他的三分球命中率也在苦練之後從上季的二成二，跳了一級到三成六，而他在季後賽的表現更不在話下，做為雷納德之外的第二號得分人物，今年季後賽打了七場比賽，拿下平均23.3分及8籃板。

席亞康本季在攻守兩端都有爆炸性的進步，在隊中表現僅次於雷納德，已算是當今暴龍第二...
席亞康本季在攻守兩端都有爆炸性的進步，在隊中表現僅次於雷納德，已算是當今暴龍第二號人物。 美聯社
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更誇張的是，只要席亞康在場上，他就是有辦法讓暴龍的攻守好轉，拉起球隊的能量。本季目前連同季後賽他共打了87場比賽，只有一場不是先發，其中近九成的比賽他的正負值都是正值。到了季後賽，席亞康的表現讓球隊更有機會贏球。而他豐沛的體力，像是有用不完的能量，讓他的出賽時間也是全隊最高，本季總上場時數超過第二名的格林快三百分鐘，由此可見總教練諾斯對他的倚重程度。

許多人對席亞康這一季的印象是醜小鴨變天鵝，好似一夕之間從默默的無名小卒，一步躍上北國多倫多的先發舞台。到了今年季後賽第二輪，暴龍在對上七六人之後演出喀麥隆內戰，席亞康對抗費城的當家中鋒安比德也成為話題之一。和早已名滿天下的安比德相比，嚐到初紅滋味的席亞康更像是個灰姑娘般的黑馬。

席亞康(左)在季後賽的打得相當夠水準，遇上同鄉的名將安比德(右)充份展現自信，表...
席亞康(左)在季後賽的打得相當夠水準，遇上同鄉的名將安比德(右)充份展現自信，表現一點也不遜色。 美聯社
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很難想像，來自喀麥隆的他，其實是家中四個兄弟當中最小的孩子，也是最晚開始打籃球的一個。席亞康的哥哥們全在美國NCAA一級大學隊打球，而席亞康雖然起步得晚，但不可思議的是他吸收的速度極快，就像是個櫻木花道般的天才。即使沒有多少比賽經驗，但他的運動力和高能量，讓17歲的席亞康在故鄉當地的籃球訓練營打出令人驚艷的潛力，也讓他一路打進美國新墨西哥州大及NBA，並以菜鳥之姿在2016年的暴龍開幕戰先發。從開始打球到成為NBA先發球員，席亞康才不過花了6年的時間。

這些發展模板看似是有著醜小鴨和灰姑娘的刻板印象，但他背後的故事有著太多完全不同於一般人想像的細節。其實席亞康的故鄉杜阿拉並不是什麼鄉下地方，而是全喀麥隆第一大城，做為臨海的大港都，這裡同時也是該國的經濟核心。而安比德則是出生在該國首都，也是第二大城的內陸城市雅溫得。席亞康雖然比安比德晚兩年進入聯盟，選秀選位也差了24階，但他和安比德卻是同年，今年都是25歲，兩人的生日相差不到一個月。除此之外，兩人的成功軌跡，其實都有著該國頂尖的社經階層及成長背景的支持，同時也有一樣出身喀麥隆的NBA球員巴阿穆鐵的提拔及栽培。

席亞康和安比德一樣，都曾在高中時參加巴阿穆鐵在喀麥隆舉辦的籃球訓練營，只是籃球起步較早的安比德先一步前往美國，經過進一步的訓練之後加入NCAA一級強權堪薩斯大學，打了一年就棄學挑戰NBA，並在2014年以第三順位被七六人選走。席亞康也是走一樣的路線，只是他大一受傷，又再打了兩季大學籃球才往職業前進，所以同齡的兩人才會這樣一前一後地在聯盟綻放光芒。

老將巴阿穆鐵(左)回故鄉辦籃球營，掘出安比德和席亞康這兩顆黑珍珠！ 歐新社資料照...
老將巴阿穆鐵(左)回故鄉辦籃球營，掘出安比德和席亞康這兩顆黑珍珠！ 歐新社資料照片
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事實上，把席亞康選進球隊的暴龍總裁烏傑里曾說，當年他曾在巴阿穆鐵的籃球訓練營中看過高中時期的席亞康，雖然當時並不覺得他有辦法打進NBA，但確實對他的能量及衝勁留下一定的印象。沒想到過了5年之後，烏傑里會在2016年選秀會首輪以27順位把這個喀麥隆小子給選了進來。

在進入NBA之後，席亞康的發展也和安比德不同。安比德在堪薩斯大學的第一個球季末就受傷，但七六人依舊用首輪籤把他給選了進來，然後整整等了兩年才等到安比德傷癒上場，安比德也在最近兩季打出令人期待已久的攻守數據，順勢成為聯盟的當紅明星之一。而席亞康在選秀會後四個月的球季第一戰就先發上場，他的菜鳥球季打了55場比賽，其中38場是先發。但看似迅速站穩球隊位置的他，不久之後就被下放到發展聯盟去加強歷練。

席亞康曾經回憶到這突來的轉折，當時幾乎要摧毀他的信心，然而最終他在那一年幫助球隊拿下發展聯盟冠軍，自己也拿下冠軍賽MVP。這讓席亞康掙回了暴龍的位置，但這第二年的球季他卻是以替補的角色為主，全季在凱西總教練的調度之下打了81場比賽，只有5場先發，原因就是他前面擋了個主力的高薪鍋神伊巴卡。而今年在新總教練諾斯的戰術調整之下，將席亞康及伊巴卡兩人角色互換，也讓席亞康成功打出爆發的一季。

席亞康在暴龍的前兩季遇上德羅展和羅瑞雙衛的黃金時代，位置又被火鍋店長伊巴卡卡住，...
席亞康在暴龍的前兩季遇上德羅展和羅瑞雙衛的黃金時代，位置又被火鍋店長伊巴卡卡住，發揮空間非常有限。 歐新社資料照片
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今年2月13日，林書豪轉戰暴龍的第一場比賽對上巫師，剛好席亞康就以生涯新高的單場44分，讓台灣球迷看見他主導比賽的驚人活力及成長之後全面的得分能力。席亞康曾說他希望能讓父親看到自己在NBA出賽，只可惜他父親早在席亞康剛到新墨西哥州大打球時，就在2014年因車禍受傷後的併發症而去世。除了為父親實現夢想的動力之外，席亞康也曾說自己的生涯發展過程中總是看著安比德的成就而一路前進。現在的他，已成為東區第二種子的主力大前鋒，要和安比德代表的第三種子一較高下。

在這一輪的喀麥隆內戰中，席亞康和安比德兩人雖然沒有太多直接的對位，但席亞康兩場比賽的得分都超過安比得有雙位數之多。七六人在第二戰靠著巴特勒的回神表現，才成功打破原本牢不可破的多倫多天險，也終結了七六人對戰雷納德十四連敗的零勝紀錄。接下來兩隊在一對一平手的局勢當中，席亞康及安比德這兩個同年同鄉之間的較勁仍舊是焦點，兩人的表現也將是哪一支球隊能取得超前的關鍵。

暴龍林書豪

周汶昊 Wen-hao Chou

周汶昊（Wen-hao Winston Chou），這個名字的唸法是「問號」，也成了我的綽號。喜歡問問題，也熱衷於找答案，目前人在亞特蘭大附近唸運動行銷。有一個摯愛的知音和兩顆照映彼此的星。
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