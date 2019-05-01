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NBA／柯瑞中指脫臼 隊醫竟建議多打高球復健

2019-05-01 18:00聯合報 記者劉肇育╱即時報導

柯瑞手指脫臼幸無大礙，甚至還開玩笑表示，球隊隊醫建議他利用這幾天多打他最愛的高爾...
柯瑞手指脫臼幸無大礙，甚至還開玩笑表示，球隊隊醫建議他利用這幾天多打他最愛的高爾夫球進行復健。 美聯社
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金州勇士主控「咖哩小子」柯瑞（Stephen Curry）在今天出戰休士頓火箭的系列賽第二戰首節，一度在抄球過程中導致左手中指脫臼變形，所幸經檢查並無結構性損傷，柯瑞甚至還開玩笑表示，球隊隊醫建議他利用這幾天多打他最愛的高爾夫球進行復健。

柯瑞今天在首節出賽三分半鐘後就在抄球時發生左手中指脫臼且嚴重變形的狀況，不過他僅短暫退場接受治療三分鐘就再回到場上，並且以16投6中的表現拿下全隊第三高的20分還送出5次助攻。

雖然柯瑞投籃手感明顯受到影響，但勇士主帥柯爾（Steve Kerr）強調傷勢並沒有預期的嚴重，「我們一開始看到他的手指時，以為一切都會變得很糟糕，我希望只是脫臼而不是骨折，所幸真的只是脫臼，他甚至還回到場上為球隊注入活力。」

而隊友湯普森（Klay Thompson）也強調，從柯瑞回到場上後的表現來看應該無大礙，「我認識的柯瑞可是相當強悍，尤其受傷的還不是他的慣用手，這對他不會有太大影響，沒有他我們也無法贏下這場比賽。」

至於柯瑞則是用一貫的幽默態度面對傷勢，甚至還調侃了隊醫一番，「他跟我說要盡可能的打高爾夫球，用最快的速度進行揮桿，這樣能讓我在接下來幾天充分的鍛鍊左手，這樣一切就沒問題了。」

身為聯盟中知名的小白球愛好者，柯瑞不僅會在休賽季期間前往高球場揮桿，還曾以業餘選手的身份受邀參加美巡次級賽事。

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