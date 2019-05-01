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NBA／柯瑞手指脫臼無大礙 哈登傷眼視線仍模糊

2019-05-01 17:15聯合報 記者劉肇育╱即時報導

金州勇士主控柯瑞（Stephen Curry）與休士頓火箭一哥哈登（James Harden）今天在系列賽第二場比賽首節皆一度負傷退場，不過賽後柯瑞強調自己的左手中指脫臼並無大礙，反倒是被勇士格林（Draymond Green）擊中雙眼的哈登指出，賽後仍舊感到視線模糊。

柯瑞在今天首節出賽不到四分鐘，就在一次抄球過程中造成左手中指脫臼變形，隨後就被換下場接受治療，至於哈登則是在首節剩下六分多鐘時，於一次爭搶籃板的過程中遭到勇士格林擊中雙眼，不過兩人都在短暫接受治療後就隨即回到場中。

最終柯瑞在帶傷上陣的情況下仍拿下20分，不過三分球出手13次僅命中3球，表現明顯受到傷勢影響，賽後他說：「受傷的地方還是很痛，不過沒有什麼結構性損傷，真的很幸運，希望在下場比賽前傷勢就能夠好轉，無論如何，我都會繼續上場。」

反倒是哈登在被擊中眼睛的情況下，雖然仍拿下29分，但在出席賽後記者會時他透露，其實整場比賽雙眼都處在視線模糊的狀況，「被打到後我幾乎看不到，只能用一些眼藥水減緩疼痛，然後試著回到場上幫助我的隊友。」

對於不慎擊中哈登眼睛，格林不僅在暫停期間上前致歉，賽後他也說：「我犯了一次錯誤，導致擊中了他的眼睛，雖然我並非有意，但這並不能成為我傷害別人的理由，因為有時候一次傷害可能會讓一個人終生受到影響，而不僅是在這場比賽之中。」

哈登柯瑞勇士
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