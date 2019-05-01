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NBA／死亡五小齊飆分 勇士系列賽2連勝火箭

2019-05-01 13:11聯合報 記者曾思儒╱即時報導

勇士死亡五小全員得分雙位數，系列賽2連勝火箭。 美聯社
勇士死亡五小全員得分雙位數，系列賽2連勝火箭。 美聯社
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季後賽東區對戰表

季後賽西區對戰表

尋求三連霸的勇士隊，今天和火箭隊的西區第二輪第二戰再度祭出「死亡五小」先發陣容，儘管射手柯瑞（Stephen Curry）在第一節就發生左手中指脫臼意外，但在先發5人得分都達兩位數的發揮下，從開賽就一路領先，最終以115：109壓下火箭隊，取得系列賽2：0優勢。

勇士教頭柯爾（Steve Kerr）在第一戰將伊古達拉（Andre Iguodala）拉上先發，讓D‧格林（Draymond Green）扛到中鋒，搭配杜蘭特（Kevin Durant）和「浪花兄弟」組合柯瑞（Stephen Curry）和湯普森（Klay Thompson），順利以104：100打下勝利；今天延續同樣陣容，開賽也打出6：0攻勢，儘管柯瑞開節不到4分鐘就因試圖抄火箭中鋒卡佩拉（Clint Capela）的球，左手中指脫臼，手節打完衛冕軍仍取得29：20領先。

柯瑞在手指纏上白色繃帶重返球場。 美聯社
柯瑞在手指纏上白色繃帶重返球場。 美聯社
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火箭頭號球星「大鬍子」哈登（James Harden）在第一節也成傷兵，在剩下6分多鐘的一次上籃遭勇士前鋒格林（Draymond Green）大掌揮到左眼，直到第二節剩下7分9秒才被換上場；首節3投盡墨的哈登重回戰場就連兩次切入和外線破網，個人獨拿8分，助隊半場打完仍以49：58咬住比數。

哈登被格林戳到左眼，眼球明顯有血塊，但仍忍痛打滿全場。 美聯社
哈登被格林戳到左眼，眼球明顯有血塊，但仍忍痛打滿全場。 美聯社
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第三節勇士靠湯普森連兩記外線破網，領先擴大到82：67，但火箭在保羅（Chris Paul）和哈登聯手回敬8：0攻勢，三節打完再將差距縮小到75：82，D‧格林還在第三節最後1秒吞下技術犯規。

第四節葛登（Eric Gordon）、Ｇ‧格林（Gerald Green）也加入火箭追分行列，哈登連3波進攻得手獨拿8分後，火箭兩度追到3分差，但勇士「死亡五小」仍穩住戰局，手指包紮重新上場的柯瑞先飆進外線，格林又妙傳給伊古達拉合作第一時間灌籃，加上湯普森2罰俱中、D‧格林切入爆扣，一波9：0攻勢又拉開差距；火箭雖不放棄，讀秒階段哈登籃下進球再追到4分差，最終仍以115：109拿下連勝。

「死亡五小」今天點點開花，杜蘭特29分，湯普森和柯瑞各有21分和20分，伊古達拉16分，格林15分、12籃板外帶7助攻；火箭今天先發得分也都達兩位數，哈登雖也有29分演出，但左眼血絲明顯，不斷被拍到眨眼畫面，保羅則貢獻18分。

系列賽第3戰將轉戰休士頓，於台灣時間周六（5日）上午8時30分登場。

格林哈登勇士
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