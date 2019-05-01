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NBA／教頭封76人版詹姆斯 巴特勒不領情

2019-05-01 12:10聯合報 記者曾思儒╱即時報導

76人巴特勒在第二戰的亮眼表現，讓教頭布朗開玩笑的說出出現「76人版詹姆斯（Le...
76人巴特勒在第二戰的亮眼表現，讓教頭布朗開玩笑的說出出現「76人版詹姆斯（LeBron James）」的封號。 美聯社
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76人隊昨天在巴特勒（Jimmy Butler）30分、11籃板、5助攻領軍下，率隊以94：89力退暴龍隊，在客場將季後賽第二輪扳平成一平，亮眼表現讓教頭布朗（Brett Brown）開玩笑的說出出現「76人版詹姆斯（LeBron James）」的封號。

布朗讚賞的說，巴特勒是最有經驗的球員之一，擁有很大影響力，是球隊的重要人物，「這就是詹姆斯．巴特勒（James Butler）。」

暴龍教頭諾斯（Nick Nurse）也點名巴特勒是比賽關鍵，「他不會在整個系列賽都保持沉默，對吧？這傢伙很能打，這些我們都知道。」

對於自家教頭給的新名字，巴特勒卻「打槍」，他說：「我的名字不是詹姆斯，是吉米。」第四節打滿、單節貢獻12分的他，也不以表現居功，而是將勝利歸功給團隊防守端的努力，「我總是回頭防守，我們擋下他們，進攻也有發揮，像是安比德（Joel Embiid）和西蒙斯（Ben Simmons），當我們打出這樣表現，我們就是很好的隊伍。」

暴龍昨天命中率僅3成6，出現今年第一場得分不到90分的比賽，其中西蒙斯努力看守暴龍隊球星雷納德（Kawhi Leonard），雖仍讓首戰轟出季後賽個人最高45分的雷納德再攻下35分，不過球隊是最後勝利一方，雷納德也承認西蒙斯造成自己不少壓力，「誠實的說，他們做得很不錯，值得肯定。」

安比德則是看守首戰轟下29分的席亞康（Pascal Siakam），席亞康昨天雖有21分演出，但25投錯失16球。

巴特勒暴龍詹姆斯
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