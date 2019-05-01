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NBA／柯瑞中指脫臼照飆三分球 哈登左眼中招

2019-05-01 11:26聯合報 記者曾思儒╱即時報導

柯瑞被拍到手指脫臼畫面，經包紮再回到場上，而且還是能投進三分球。 截圖自轉播畫面
柯瑞被拍到手指脫臼畫面，經包紮再回到場上，而且還是能投進三分球。 截圖自轉播畫面
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衛冕軍勇士隊和火箭隊今天進行西區第二輪的第二戰交鋒，不料第一節就連傳「傷情」，兩隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）和「大鬍子」哈登（James Harden）雙雙掛彩，不過都在上半場重回球場。

先受傷的是勇士射手柯瑞，在開節不到4分鐘就因試圖抄火箭中鋒卡佩拉（Clint Capela）的球，造成左手中指脫臼，他先回到休息室檢查狀況，之後在手指纏上白色繃帶重返球場。

柯瑞是在首節5分12秒重新上場，前兩次外線出手都落空，但他先靠切入得分開張，最後8秒更飆進個人單場第一記外線，不過火箭射手瑞佛斯（Austin Rivers）也回敬三分球，助火箭首節打完還能以20：29咬住比數。

哈登則是第一節6分多鐘一次上籃後，遭勇士前鋒格林（Draymond Green）大掌揮到臉，當下摀臉倒地，沒能參與球隊回防；哈登先回到休息室，直到第二節才回到場邊，左眼有明顯血絲，第二節7分09秒再度被換上場。

第二戰防守激烈，哈登左眼也中招。 路透
第二戰防守激烈，哈登左眼也中招。 路透
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哈登在第一節3投盡墨，分數還沒開張，柯瑞首節則是6投2中，拿下5分。

柯瑞哈登勇士
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