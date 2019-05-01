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NBA焦點球員- Giannis Antetokounmpo (5月1日)焦點球員- Khris Middleton (5月1日)

NBA／希臘怪物復活 公鹿大勝綠衫軍扳平戰局

2019-05-01 10:31聯合報 記者曾思儒╱即時報導

安戴托昆波大復活，只打31分鐘就攻下全場最高29分，外帶10籃板，率公鹿大勝塞爾...
安戴托昆波大復活，只打31分鐘就攻下全場最高29分，外帶10籃板，率公鹿大勝塞爾蒂克扳平系列賽。 美聯社
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季後賽東區對戰表

季後賽西區對戰表

首戰以22分之差落敗的公鹿隊，今天在東區季後賽第二輪第二戰強勢反彈，當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和米道頓（Khris Middleton）聯手轟下57分，率隊在下半場打出一波跨節28：2攻勢，徹底轟垮塞爾蒂克隊，最終就以123：102扳成一平。

安戴托昆波仍是公鹿進攻主戰箭頭，上半場8投3中、拿下13分，米道頓的火熱手感更讓綠衫軍吃足苦頭；在上半場12投7中，包括7投5中的三分球，前兩節就飆進20分，半場打完助隊取得59：55領先。

塞爾蒂克在第三節前段還能緊咬比數，但在莫里斯（Marcus Morris）於剩下7分6秒進球追到71：73後進攻就停擺；反觀公鹿在半場兩次外線嘗試都「麵包」的安戴托昆波，第三節在剩下5分33秒飆進單場第一記三分球，助隊將領先擴大到81：71，接續米道頓和布萊德索（Eric Bledsoe）也在外線開火，帶隊打出跨節28：2猛攻，提前鎖定戰局。

第四節還剩7分鐘時，兩隊主力陸續被換下場，最終公鹿就在安戴托昆波、米道頓和布萊德索得分都破20分領軍下，以21分差距扳回一城。

安戴托昆波只打31分鐘就攻下全場最高29分，外帶10籃板，米道頓贊助季後賽新高七記三分球在內的28分，且外線命中率是驚人的10投7中，布萊德索21分，洛培茲（Brook Lopez）和希爾（George Hill）各10分。

綠衫軍在第三節最後7分鐘11投僅1中還出現6次失誤，單節被公鹿打出39：18攻勢成比賽分水嶺，且首戰攻下26分的明星後衛厄文（Kyrie Irving）前6投盡墨，直到第二節才第一次進球，全場18投僅4中拿9分，全隊只有莫里斯17分、布朗（Jaylen Brown）16分和霍福特（Al Horford）15分撐場。

系列賽第三戰將移師綠衫軍主場TD花園球場舉行，於台灣時間周六（4日）上午8時登場。

安戴托昆波公鹿塞爾蒂克
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