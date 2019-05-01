NBA／老飛人續航 卡特表態要打第22個球季

2019-05-01 09:19 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



老飛人卡特明確表達「再戰一季」。 路透 分享 facebook

42歲的「飛人」卡特（Vince Carter）曾提到，本季後他有9成機率會高掛球鞋，現在他改變想法，並且在上節目時明確表達「再戰一季」，至於NBA生涯第22季會披何隊戰袍，時間會給答案。

這個球季和老鷹隊簽下一年240萬美元底薪合約的卡特，出賽76場，場均7.4分、2.6籃板和1.1助攻，他在隊友貝茲摩（Kent Bazemore）的節目《Winging It》聊到熱火隊「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）和獨行俠隊球星諾維茨基（Dirk Nowitzki）在本季退休，卡特也表明立場。

「是的，我會回來。」卡特表示，若能再上球場，會繼續為保持競爭力而準備，「我想再打一年。」至於是否續留老鷹，卡特回答就比較模糊，「我希望，讓我們看看會發生什麼事。」

身為NBA最高齡球員，卡特在過去21季共效力8支球隊，本季生涯得分突破25000大關；他8度入選明星賽，在2000年摘下灌籃大賽的經典演出不時仍會被討論，進入名人堂只是時間問題。

只是卡特從沒嘗過總冠軍滋味，他也表示，現在對於追求冠軍戒興趣不大，留在球場除了享受籃球，也是希望幫助年輕球員成長。