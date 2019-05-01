NBA／火箭不開心 最不喜歡的裁判G2執法

2019-05-01 08:18 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



NBA裁判季後賽執法尺度被一再討論，今天可能又要多了新案例，火箭隊最不喜歡的裁判之一佛斯特（Scott Foster）確定在今天第二輪的第二戰執法，這將是2月底火箭當家球星「大鬍子」哈登（James Harden）批評佛斯特後，雙方再度在球場碰頭。

擁有25年裁判資歷的佛斯特，前一度和火箭的接觸是美國時間今年2月21日，火箭敗給湖人隊後，哈登直接點名佛斯特有「個人問題」，不該再吹任何火箭比賽，隔天哈登就收到25000美元罰單。

NBA會在季後賽每個系列賽前決定前四場的裁判人選，直到當天比賽的早上才會公告確切執法人員，火箭和勇士於台灣時間今天早上10時30分要進行季後賽第二輪的第二戰較量，第一戰就已有許多爭議吹判，第二戰又有和火箭有「過節」的佛斯特，成為場上另類焦點。

在哈登吐苦水前，火箭於去年在西區冠軍賽和勇士纏戰7場出局，佛斯特在系列賽中就是火箭吞下其中兩敗的執法裁判，包括第7戰火箭92：101輸球；美國《ESPN》還接獲消息，火箭向聯盟抱怨，不正確的哨聲至少讓火箭少拿18分。

佛斯特在去年西區第二輪也曾經吹過火箭比賽，該場比賽勝家是爵士隊。

哈登也不是唯一公開和佛斯特槓上的火箭球員，在去年1月例行賽碰拓荒者隊，後衛保羅（Chris Paul）也曾抱怨佛斯特不願溝通，不過聯盟並沒寄出罰單；至於2月底輸給湖人的比賽，保羅和佛斯特爭論一次吹判，領到一次技術犯規，當時他也不滿的說：「我不知道我們還能做些什麼。」

根據《ESPN》數據統計，2月火箭輸給湖人的比賽，佛斯特共吹了18個犯規，12次是火箭、6次吹湖人；火箭在最後20分鐘都沒站上罰球線，湖人則得到17罰機會，最終以111：106逆轉火箭。