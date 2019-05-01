親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

韓國瑜吳敦義曾經那麼好 鬧切割都是為了她…

夏洛特北卡羅萊納大學驚傳槍擊案 至少2死4傷

運動筆記在結婚紀念日當天，我居然選擇去吃柴？|| 柴古唐斯括蒼越野賽別具意義的奔三生日馬～台新女子馬 #以前的鐵齒是現在的鐵腿
健行筆記【裝備談】音樂祭露營小攻略！那些該精簡？【豐阿O型縱走】千人洞、水漾森林、眠月線
NBA賽事懶人包 (4月30日) 今日最佳球員- Nikola Jokic (4月30日)

NBA／火箭不開心 最不喜歡的裁判G2執法

2019-05-01 08:18聯合報 記者曾思儒╱即時報導

NBA裁判季後賽執法尺度被一再討論，今天可能又要多了新案例，火箭隊最不喜歡的裁判之一佛斯特（Scott Foster）確定在今天第二輪的第二戰執法，這將是2月底火箭當家球星「大鬍子」哈登（James Harden）批評佛斯特後，雙方再度在球場碰頭。

擁有25年裁判資歷的佛斯特，前一度和火箭的接觸是美國時間今年2月21日，火箭敗給湖人隊後，哈登直接點名佛斯特有「個人問題」，不該再吹任何火箭比賽，隔天哈登就收到25000美元罰單。

NBA會在季後賽每個系列賽前決定前四場的裁判人選，直到當天比賽的早上才會公告確切執法人員，火箭和勇士於台灣時間今天早上10時30分要進行季後賽第二輪的第二戰較量，第一戰就已有許多爭議吹判，第二戰又有和火箭有「過節」的佛斯特，成為場上另類焦點。

在哈登吐苦水前，火箭於去年在西區冠軍賽和勇士纏戰7場出局，佛斯特在系列賽中就是火箭吞下其中兩敗的執法裁判，包括第7戰火箭92：101輸球；美國《ESPN》還接獲消息，火箭向聯盟抱怨，不正確的哨聲至少讓火箭少拿18分。

佛斯特在去年西區第二輪也曾經吹過火箭比賽，該場比賽勝家是爵士隊。

哈登也不是唯一公開和佛斯特槓上的火箭球員，在去年1月例行賽碰拓荒者隊，後衛保羅（Chris Paul）也曾抱怨佛斯特不願溝通，不過聯盟並沒寄出罰單；至於2月底輸給湖人的比賽，保羅和佛斯特爭論一次吹判，領到一次技術犯規，當時他也不滿的說：「我不知道我們還能做些什麼。」

根據《ESPN》數據統計，2月火箭輸給湖人的比賽，佛斯特共吹了18個犯規，12次是火箭、6次吹湖人；火箭在最後20分鐘都沒站上罰球線，湖人則得到17罰機會，最終以111：106逆轉火箭。

哈登湖人勇士
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

NBA／約柯奇全場飆分 金塊先下一城

2019-05-01 00:27

NBA／安比德打點滴硬上 聯手巴特勒助76人馴龍

2019-04-30 13:58

NBA／因裁判失去冷靜 里拉德：我們抱怨太多

2019-04-30 17:46

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-04-30 10:31

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-04-29 13:04

NBA／預言G2將哨音不斷 伯加特：大概要打5小時

2019-04-30 17:10

NBA／約柯奇全能演出 金塊隊友讚如傳奇四分衛

2019-04-30 15:56

NBA／約柯奇力壓里拉德 金塊挫拓荒者旗開得勝

2019-04-30 13:13

NBA／希臘怪物失常 連哥哥都致電關切

2019-04-30 12:21

NBA／連3季一輪遊 唐納文仍有望續掌雷霆

2019-04-30 11:18

NBA／丹東尼力挺奪最佳進步獎 哈登本人也同意

2019-04-30 11:03

NBA／回應火箭抱怨判決 柯爾、柯瑞各自出招

2019-04-30 10:16

NBA／和黑衫軍談約 波波維奇有望連24季掌兵符

2019-04-30 10:07

NBA／不滿判決領百萬罰單 火箭保羅躲過禁賽

2019-04-30 09:25

NBA／G1裁判報告出爐 柯瑞早就該犯滿退場

2019-04-30 08:17

快艇6戰逼出最強勇士 再戰火箭攻守拆招分析

2019-04-29 12:20

76人、暴龍18年後再對決 單打天賦的極致交鋒

2019-04-29 10:52

火箭vs.勇士 三大決勝點拚勝負

2019-04-29 07:00

雷聲大雨點小 衛斯特布魯克的變與不變

2019-04-27 10:00

全勝勁旅正面交鋒 王者之鹿將是真正綠色盟主

2019-04-26 07:00

尋找歐拉迪波的「羅賓」 溜馬陣容今夏恐大風吹

2019-04-24 10:50

慘遭拓荒者修理 衛少是最被高估的巨星

2019-04-23 07:00

復仇死神杜蘭特領軍 勇士繃緊神經的優化

2019-04-21 10:20

戰術信心雙崩盤 爵士慘敗之後的嚴峻課題

2019-04-21 09:45

公鹿擁字母哥笑傲天下 活塞幾乎淪為陪打

2019-04-19 07:00

快艇史詩級大逆轉 勇士究竟出了哪些狀況？

2019-04-18 18:35

下剋上正流行 暴龍要提防成最大苦主

2019-04-18 07:00

年度最佳教練人選 還有人比布丹霍澤更好？

2019-04-17 07:00

遇上最不想碰的雷霆 拓荒者首輪逆境中求生存

2019-04-16 07:00

尋求突破首輪 雷霆以下犯上的可能性

2019-04-16 07:00

厄文挺身而出的塞爾蒂克 季後賽完全不一樣了！

2019-04-16 07:00

勇士啟動季後賽模式 快艇系列賽恐一勝難求

2019-04-14 18:20

「閃電俠」燃燒到最後 韋德一閃即逝的16年

2019-04-14 12:36

馬刺是季後賽最大黑馬 總冠軍看好藍綠大戰

2019-04-12 07:00

MVP爭霸戰 安戴托昆波、哈登的難解對決

2019-04-10 07:00

力拚NBA一席之地 超級菜鳥的秘密特訓

2019-04-10 07:00

字母哥十拿九穩MVP 季後賽驗證領袖能力

2019-04-09 07:00

灰狼打不進季後賽 老將羅斯獨憔悴

2019-04-04 07:00
看更多

熱門文章

NBA／回應火箭抱怨判決 柯爾、柯瑞各自出招

2019-04-30 10:16

NBA／林書豪沒上場 雷納德35分暴龍主場仍失守

2019-04-30 10:40

中職／首次薪資仲裁 周思齊、中信接受最終結果

2019-04-30 12:31

NBA／預言G2將哨音不斷 伯加特：大概要打5小時

2019-04-30 17:10

NBA／約柯奇力壓里拉德 金塊挫拓荒者旗開得勝

2019-04-30 13:13

NBA／希臘怪物失常 連哥哥都致電關切

2019-04-30 12:21

日職／王柏融下二軍 洪總：打到現在很有擋頭

2019-04-30 18:12

NBA／不滿判決領百萬罰單 火箭保羅躲過禁賽

2019-04-30 09:25

NBA／約柯奇全能演出 金塊隊友讚如傳奇四分衛

2019-04-30 15:56

日職／左大腿緊繃 王柏融首度下二軍休養

2019-04-30 14:51

NBA／丹東尼力挺奪最佳進步獎 哈登本人也同意

2019-04-30 11:03

NBA／安比德打點滴硬上 聯手巴特勒助76人馴龍

2019-04-30 13:58

NBA／和黑衫軍談約 波波維奇有望連24季掌兵符

2019-04-30 10:07

NBA／因裁判失去冷靜 里拉德：我們抱怨太多

2019-04-30 17:46

NBA／連3季一輪遊 唐納文仍有望續掌雷霆

2019-04-30 11:18

MLB／林子偉打擊掛蛋 三度上壘跑出本季首盜

2019-04-30 11:10

全大運游泳／裁判誤踩 破全國紀錄搞烏龍

2019-04-30 13:18

中職／假先發需長期規畫 悍將弄巧成拙了

2019-04-30 23:34

中職／索沙離台倒數？ 最強洋投傳和南韓經紀人簽約

2019-05-01 06:34

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-04-30 10:31

NBA／G1裁判報告出爐 柯瑞早就該犯滿退場

2019-04-30 08:17

中職／林宥穎再見安打 悍將斷猿六連勝

2019-04-30 21:19

MLB／菜鳥球員卡 小葛雷諾賣破大谷翔平紀錄

2019-04-30 09:27

中職／藍寅倫大爆發 陳威成：大學被當做瘋子

2019-04-30 16:15

日職／張泰山看王柏融 中職代表壓力超大

2019-04-30 20:09

MLB／韋蘭德開季連7戰挨轟 不敵雙城吞下首敗

2019-04-30 15:50

中職／味全龍主場可能落腳嘉義 市長：展現棒球原鄉特色

2019-04-30 18:12

中職／被朱育賢敲三安 索沙：最難纏打者

2019-04-30 22:16

企業歸隊帶動職棒 虎、鷹也能有機會重生嗎？

2019-05-01 07:00

小葛雷諾空降第四棒 藍鳥是在揠苗助長

2019-05-01 07:00

MiLB／老虎選秀狀元米茲 2A處女秀無安打比賽

2019-04-30 10:42

網球／跨界聯姻放閃 美網前冠軍嫁足球明星

2019-04-30 14:56

MLB／霍特肩膀再傳傷 林子偉有望多待紅襪

2019-05-01 06:58

中職／感謝教練沒換代打 林宥穎敲生涯首支再見安

2019-04-30 22:00

MLB／今日戰績表 巨人隆戈利亞逆轉安打終結道奇

2019-04-30 15:13

NBA／約柯奇全場飆分 金塊先下一城

2019-05-01 00:27

日職／顧慮左腿傷勢 火腿下放王柏融

2019-05-01 00:17

拉巴特女網／破發大戰取勝 謝淑薇晉級16強

2019-04-30 20:14

全大運／李智凱鞍馬小出槌 仍奪個人全能第二金

2019-04-30 14:12

中職／好球率提升上一軍 陳品學長中繼出發

2019-04-30 18:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top