NBA／因裁判失去冷靜 里拉德：我們抱怨太多

2019-04-30 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



里拉德輸球表情。 美聯社 分享 facebook 波特蘭拓荒者今天在季後第二輪首場比賽作客丹佛金塊主場的比賽中，以8分差距吞下敗仗，其中球隊一哥里拉德（Damian Lillard）雖然全場進帳39分，但也發生高達6次失誤，賽後他表示球隊在本場比賽確實受到一些非比賽因素影響表現，導致失去了季後賽首輪出戰雷霆時的專注力。

拓荒者在首輪出戰雷霆以4：1勝出，其中除了里拉德與麥凱倫（C.J. McCollum）的攜手開砲是一大關鍵外，拓荒者全隊面對裁判判決與對手垃圾話攻勢還能保持冷靜，被里拉德認為是擊敗勁敵的最大因素。

不過在今天與金塊的系列賽首戰吞敗後，里拉德坦言球隊確實因為裁判的判決影響到專注力，「我認為我們今天說（向裁判抱怨）的有點多，超出我們所需要的，或許有時候你應該跳出來說些什麼，但今晚確實太多了。」

在勇士與火箭的系列賽首戰最後4秒，火箭保羅遭到驅逐出場後，今年季後賽已經有12人次遭到驅逐出場，追平1994年與2003年所創下的聯盟紀錄，而自從1991年驅逐出場列入記錄以來，聯盟每年季後賽平均僅會驅逐6.3人次出場，去年更僅有3次，這也成為里拉德不希望自己與隊友抱怨太多的主因。

不過在今天比賽最後2分半鐘，在里拉德手感正值火燙並幫助拓荒者追到僅剩9分差距時，他先是遭到哈里斯（Gary Harris）從後方賞了一記麻辣鍋，隨後金塊還得利於裁判的哨聲讓約柯奇（Nikola Jokic）站上罰球線，澆熄了拓荒者的反撲氣燄。

賽後里拉德說：「這是一場激烈的比賽，當需要說什麼時我們就會去做，而今天沒有人因此得到技術犯規，所以這跟尊不尊重無關，但當你的賽季來到這個階段，你必須要挑戰所有的事情，讓你的球隊處在最佳的贏球位置。」