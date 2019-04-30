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NBA／約柯奇全能演出 金塊隊友讚如傳奇四分衛

2019-04-30 15:56聯合報 記者劉肇育╱即時報導

約柯奇在第二輪首戰對拓荒者攻下37分9籃板6助攻3抄截2阻攻的全能數據。 美聯社
約柯奇在第二輪首戰對拓荒者攻下37分9籃板6助攻3抄截2阻攻的全能數據。 美聯社
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丹佛金塊在今天與波特蘭拓荒者的季後賽第二輪首場比賽，靠著中鋒約柯奇（Nikola Jokic）全場進帳37分9籃板6助攻3抄截2阻攻的全能數據，以121：113擊敗拓荒者，而他也成為「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）後，首位在分區準決賽拿下至少35分的金塊球員。

約柯奇在季後賽首輪出戰馬刺的比賽中才剛以單場43分，改寫金塊隊史與個人季後賽得分紀錄，而他在該系列賽七場比賽中也繳出平均23.1分12.1籃板和9.1助攻的亮眼數據。

而今天在季後賽第二輪碰上拓荒者，約柯奇表現也不遑多讓，他在第三節猛轟15分5籃板3助攻，幫助金塊擴大領先差距，最終也以8分差距率先搶下系列賽首勝。

對於約柯奇季後賽的火熱狀態，禁區搭擋米爾賽普（Paul Millsap）則以「海綿」來形容他的學習能力，「他面對任何挑戰，並且細細觀察每個人面對他或是防守他的方式，然後在每一次攻守都做出最佳選擇，這就是他最棒的地方，他從來不強迫去做些什麼，在場上他就像是一名能做出正確抉擇的四分衛，如同布雷迪（Tom Brady）。」

而約柯奇則表示，自己只是試著保持侵略性，「我們開賽打得有點慢熱，尤其在防守端表現不夠強硬，但最終我們找到贏球方式，這才是最重要的。」

約柯奇金塊拓荒者
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