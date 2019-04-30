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NBA／希臘怪物失常：不會因輸1場就改變打法

2019-04-30 12:21聯合報 記者曾思儒╱即時報導

「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）首戰被封鎖，...
「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）首戰被封鎖，但表示不用因為一場輸球就改變球隊整年的打法。 美聯社
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例行賽打下聯盟最佳60勝的公鹿隊，在季後賽首輪以4戰橫掃活塞隊出線，不料在第二輪首戰卻以90：122慘輸給塞爾蒂克隊，不過年度MVP熱門「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）說，不用因為一場輸球就改變球隊整年的打法。

「我不認為需要改變，為什麼一場比賽落敗後就要變動呢？我們不是需要調整的隊伍。」安戴托昆波今天在練球後提到，明天第二戰會打得更努力，再看看結果如何，「如果狀況還是不好，那就要思考調整，但現在並不需要，我們只要做自己，上場然後奮戰。」

首戰21投僅7中的「希臘怪物」還說，他的家人，尤其是哥哥，在首戰後都打電話給他，要他打得更賣力些，「我哥哥通常不會在賽後打給我，但他這次打來了，說了一些話，要我打得更用力、必須帶領球隊。」

安戴托昆波還表示，教頭布丹霍澤（Mike Budenholzer）也有類似想法，希望他表現更積極，「我明天會試著表現更好，做到我該做得事。」

公鹿和塞爾蒂克的第二戰將於台灣時間明天上午8時登場，公鹿今天看了首戰影片找出缺失，不過在3月中就因左腳傷勢進入傷兵名單的波格登（Malcolm Brogdon）確定明天繼續缺陣，最快也要等到周六的第三戰才可能回歸。

塞爾蒂克安戴托昆波公鹿
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