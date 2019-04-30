NBA／連3季一輪遊 唐納文仍有望續掌雷霆

2019-04-30 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



雷霆連3年一輪遊，雷霆仍願意與教頭唐納文續約。 歐新社 分享 facebook

雷霆隊的季後賽旅程雖在首輪止步，球隊總管普雷斯帝（Sam Presti）對於總教練唐納文（Billy Donovan）表現仍感滿意，今天在受訪時透露，預計和唐納文討論合作事宜，這幾天就會有動作。

雷斯帝表示，還沒正式和唐納文會晤，不過打算在近日進行，「我沒預期會有任何改變，我還沒機會和他坐下來聊聊，我覺得這很重要，因為他比任何人都努力；若有可能，我想他需要些時間思考，然後再開啟很好的對話。」唐納文是在2015年和雷霆簽下一紙5年合約，球團在去年12月決定行使球隊選擇權。

在唐納文領軍下，雷霆連4個球季都闖進季後賽，2016年西區冠軍賽更一度以3：1領先勇士隊，但最終遭逆轉，當家球星杜蘭特（Kevin Durant）之後就轉戰勇士。

雷斯帝表示，2016年西區冠軍賽，球隊只差一步就能前進總冠軍賽，當時就認為唐納文表現卓越，「我不認為他和當時有何不同。」雷霆本季例行賽戰績49勝33敗，不過季後賽3年都是「一輪遊」，儘管在雷斯帝眼中球隊整體好狀態佔7成，仍無法改變季後賽早早出局的「失望」球季。

不過雷斯帝也表示，雷霆本季防守端成長明顯，「我認為他（唐納文）做得很好，但這是苦差事，你可以選擇最好的球員，或是把它們整合成感覺很棒的團隊，然而有時還是發揮不了作用，因為有太多因素了。」

雷霆兩大球星衛斯特布魯克（Russell Westbrook）和喬治（Paul George）也肯定唐納文在本季的貢獻，「衛少」表示，和唐納文共事融洽，彼此沒有任何問題，「我們都很直接，總是有良好溝通，也互相尊敬隊方的努力，我們都想以最好方式幫助球隊。」