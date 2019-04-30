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NBA／和黑衫軍談約 波波維奇有望連24季掌兵符

2019-04-30 10:07聯合報 記者曾思儒╱即時報導

波波維奇透露已和馬刺討論新合約，有機會連24個球季率黑衫軍征戰。 美聯社
波波維奇透露已和馬刺討論新合約，有機會連24個球季率黑衫軍征戰。 美聯社
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馬刺隊季後賽旅程雖停在第一輪，但老教頭波波維奇（Gregg Popovich）的身影有望在下季NBA再現，他透露已和球團討論新合約，有機會連24個球季率黑衫軍征戰。

波波維奇和球團的合約在本季屆滿，70歲的他今天在受訪時提到，下一步有三個選擇，但他展現的「波式幽默」先胡謅了兩支球隊，另一隊才是黑衫軍，看來繼續率領馬刺的機會不小。

在波波維奇領軍下，黑衫軍連續22季闖季後賽，追平聯盟紀錄，生涯在例行賽累積1245勝，在NBA教頭排名第三，僅次於尼爾森（Don Nelson）的1335勝與威金斯（Lenny Wilkens）的1332勝；他在今年夏天將率美國男籃前往大陸爭取世界盃金盃，若是美國隊拿到東京奧運門票，也將由他執掌兵符。

馬刺今年能闖季後賽就已是驚奇，上季當家球星雷納德（Kawhi Leonard）只打九場比賽，之後更轉戰暴龍隊，「阿根廷刺客」吉諾布里（Manu Ginobili）上季打完又宣告高掛球鞋，加上「法國跑車」帕克（Tony Parker）改穿黃蜂隊戰袍，馬刺今年陣容共有8名新成員，波波維奇在季初還開玩笑說，到球場卻沒幾個熟識面孔。

「誠實的說，我不知道能期待什麼，我不知道他們會如何回應逆境，但他們不斷在體系中努力，試著做到我們想要的東西，所以這讓我印象非常深刻。」波波維奇提到這季是他最享受的教練球季之一，「因為你會看到他們不斷開發出潛能。」

馬刺開季狀況不佳，除了原本的主戰後衛墨瑞（Dejounte Murray）熱身賽就宣告賽季報銷，頂替位置的懷特（Derrick White）也因膝傷缺席開季第一個月賽程，12月還曾在四4場比賽吞下三敗，且差距都超過30分；而在波波維奇例行賽執教1758場中，總共只有五場比賽輸球超過30分。

在如此狀況下能以西區第七種子身分打進季後賽，還和第三種子金塊隊纏戰7場，也難怪波波維奇會說，黑衫軍球員本季的表現和努力值得大力肯定，今年也是球隊新篇章的開端，相信懷特、伯爾特（Jakob Poeltl）和富比士（Bryn Forbes）在下季能繼續進化。

波波維奇馬刺NBA
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