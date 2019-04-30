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NBA／裁判誤判 柯瑞G1躲過犯滿還飆關鍵球

2019-04-30 08:17聯合報 記者曾思儒╱即時報導

勇士隊和火箭隊在西區季後賽第二輪首戰，勇士當家射手柯瑞（Stephen Curry）終場前24秒投進關鍵三分球，助衛冕軍以104：100驚險拿下首勝，但根據聯盟公布的最後2分鐘報告，柯瑞讀秒階段根本不該在場上。

根據報告，柯瑞最後1分10秒左右對位火箭當家球星「大鬍子」哈登（James Harden）就有犯規動作，若是裁判有響哨，就是柯瑞單場第6犯，不過連同這次吹判在內，共有3次判決錯誤，至於最後讀秒階段兩次沒響哨則是正確吹判。

報告結果無法改變勇士先搶勝利的狀況，哈登對聯盟的公告不予置評，今天他在練球受訪時說：「這對我們沒有任何作用。」

最後2分鐘報告中，哈登在最後10秒的追平三分球出手，試圖干擾的勇士前鋒格林（Draymond Green）的確沒犯規，這是正確吹判，接續火箭後衛保羅（Chris Paul）保護下籃板，但和湯普森（Klay Thompson）碰撞後掉球，裁判沒響哨也是正確判決。

保羅因不滿這次哨聲，領到第2次技術犯規，賽後他還和聯盟營運總裁史布勞爾（Byron Spruell）會談，強調並不是刻意針對裁判。

報告指出的漏吹哨音，包括最後51秒湯普森走步，以及最後柯瑞對火箭葛登（Eric Gordon）下手。

火箭教頭丹東尼（Mike D'Antoni）和勇士教頭柯爾（Steve Kerr）對裁判哨音都有微詞，但準備好明天登場的第二戰才是當務之急。

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