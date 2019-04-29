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NBA／柯瑞頻陷犯規麻煩 柯爾求助柯瑞爸媽

2019-04-29 15:38聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

柯瑞頻頻克制不了犯規麻煩，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）只好向柯瑞媽媽求助...
柯瑞頻頻克制不了犯規麻煩，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）只好向柯瑞媽媽求助，甚至不排除找老柯瑞聊聊。 美聯社
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金州勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）從季後賽起就頻頻陷入犯規麻煩，今天對上火箭隊的系列賽首戰又吞下5次犯規，讓勇士主帥柯爾（Steve Kerr）只好向柯瑞媽媽（Sonya Curry）求助，他打趣說：「如果他媽媽也不能解決他的犯規問題，那下次我可能要找他爸爸（Dell Curry）了。」

今天勇士靠著杜蘭特（Kevin Durant）35分領軍，加上柯瑞在讀秒階段的關鍵外線破網，以104：100阻止火箭升空、搶下首戰勝利，不過這場比賽柯瑞再度陷入犯規麻煩，吞下5次犯規，這也是他近5場比賽中第2次出現5犯的情況。

而從季後賽首輪對戰快艇的系列賽起，柯瑞至今7場比賽已累積26次犯規，日前他在對戰快艇的系列賽中，就在自己的鞋子上寫了「不要伸手（no reach）」的字樣用來提醒自己必須減少犯規。

不過這樣的方式似乎沒有收到成效，柯瑞今天又差點犯滿「畢業」，對於柯瑞近期陷入的犯規麻煩，柯爾表示已經讓柯瑞媽媽去監督她的兒子，「上周我們在洛杉磯與快艇對戰，柯瑞領到個人第4次犯規時，我問他說：『Stephen，你媽媽呢？』當時他媽媽大概坐在距離板凳席十排的位置，我看向他媽媽，和她做了眼神交流，然後對她說：『告訴你兒子別再犯規了。』」

柯爾接者打趣說：「如果他媽媽也不能解決他的犯規問題，那我也無能為力了，可能下次我得找他爸爸，和他爸爸好好談一談。」

柯瑞勇士快艇
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