NBA／杜蘭特真要去尼克？賣加州豪宅洩底

2019-04-29 18:47 世界日報 編譯組／綜合報導



杜蘭特在南加州馬里布的豪宅掛牌出售，立即引起他下季去向的又一輪熱議。 美聯社 分享 facebook

4月23日傳出消息，金州勇士隊杜蘭特 (Kevin Durant)將他的南加州馬里布（Malibu）豪宅掛牌出售，立即引起他下季去向的又一輪熱議，因為他現在出售南加州豪宅，可能意味他將會離開加州，離開勇士隊，改投效其他州的球隊。

杜蘭特2018年暑假與勇士隊簽下兩年6150萬元合約，但合約規定本季結束後，即2019年暑假他就可以選擇成為自由球員改投效其他球隊，因此大家都在猜測他下季會去哪裡？

紐約尼克隊與洛杉磯快艇隊，是杜蘭特被猜測最可能轉往的球隊。體育網站運動員（The Athletic）與看台報導（Bleacher Report）都以肯定的口氣說，杜蘭特最可能投效尼克隊，還說波士頓塞爾蒂克控衛厄文 (Kyrie Irving)也將一起投效尼克隊。如果這個猜測成真，尼克下季立即會成為一支勁旅，有挑戰總冠軍實力。

ESPN電視台報導，杜蘭特有50%以上可能性投效快艇隊。而且多倫多暴龍隊的雷納德（Kawhi Leonard)，也會離開與杜蘭特一起加盟快艇隊。

快艇隊近年不斷清除高薪隊員，包括保羅 (Chris Paul)、葛里芬 (Blake Griffin)、小喬丹 (DeAndre Jordan)與哈里斯（Tobias Harris)，目的就是要空出薪資，用來向杜蘭特和雷納德等高手招手。