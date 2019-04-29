NBA／快艇雖敗猶榮 瑞佛斯：還是不希望到此為止

2019-04-29 18:52 世界日報 編譯組／綜合報導



瑞佛斯(左)系列賽率沒有球星的快艇兩度擊敗勇士令人敬佩，柯爾也大大誇獎。 美聯社 分享 facebook

洛杉磯快艇隊4月26日季後賽止步，但受到粉絲全場起立致敬而非開汽水。快艇全隊沒有大咖球星，卻能打入季後賽，並兩度「教訓」金州勇士隊。教練瑞佛斯（Doc Rivers）調教有功，全隊上下一心打出驚奇，雖敗猶榮。下個球季如能保持這股鬥志，再有大咖球員來歸，肯定明天會更好。

勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）在第六戰結束後大大誇獎快艇隊，特別指出快艇隊2月送走強將哈里斯（Tobias Harris）後，不但沒損傷實力，反而愈戰愈勇。

本球季的快艇隊，正因為沒有大咖球星，反而建立團結拚戰精神，經常演出前三節大幅落後，第四節神奇逆轉奇蹟，該隊與勇士隊第二戰從落後31分逆轉就是最明顯例證。瑞佛斯曾自嘲他們是「打不死的蟑螂」，猛將貝佛利（Patrick Beverley）也自比為「藍領工人」球隊。

快艇隊的表現大家都看到，瑞佛斯也被公認是本季最佳教頭候選人。4月27日瑞佛斯睡醒，意外收到另一位總教練簡訊，對方居然「惋惜」快艇隊球季過早收攤。瑞佛斯說，他以前從來沒接過這種簡訊。

瑞佛斯也說，他在NBA帶兵20年，這支球隊是最令他感到自豪的一隊。以前從來沒有球隊像這支球隊那樣，使他每天早上「用衝的」上車去練球，迫不及待想早些看到子弟兵，「作他們的教練，一樂也。」

如今快艇隊球季結束，瑞佛斯開車前往球隊總部途中悵然若失。雖然他心知肚明快艇隊已經超出預期，「但你還是不希望到此為止。」