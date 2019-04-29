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NBA／變陣「死亡五小」 柯爾：這是最佳陣容

2019-04-29 13:08聯合報 記者曾思儒╱即時報導

柯爾將伊古達拉調上先發，排出眾人熟悉的「死亡五小」陣容。 美聯社
柯爾將伊古達拉調上先發，排出眾人熟悉的「死亡五小」陣容。 美聯社
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將伊古達拉（Andre Iguodala）拉上先發，勇士隊今天在西區第二輪首戰祭出「死亡五小」陣容，變陣也收到成效，以104：100壓下火箭隊，無怪乎教頭柯爾（Steve Kerr）考慮第2戰沿用，他說：「這是我們的最佳陣容。」

這已是勇士本季第4套先發陣容，伊古達拉取代伯加特（Andrew Bogut），主要任務就是看守火箭隊頭號球星「大鬍子」哈登（James Harden）；伊古達拉進入先發後，格林（Draymond Green）扛到中鋒，搭配杜蘭特（Kevin Durant）和「浪花兄弟」組合柯瑞（Stephen Curry）和湯普森（Klay Thompson）。

就結果來看，「死亡五小」今天得分都達兩位數，而哈登受制伊古達拉防守，雖轟下和杜蘭特相同的35分，但28投僅9中，包括16投僅4中的三分球，讓尋求3連霸的勇士留下主場勝利。

過去兩年季後賽，勇士「死亡五小」也曾同時先發，寫下戰績是4勝1敗，今天再將勝場數推進，柯爾透露說：「讓伊古達拉先發主要是因為對戰火箭，你要面對世界上2個最會一打一和打擋拆的球員，就是哈登和保羅（Chris Paul），而伊古達拉是世界上最好防守者之一，所以這就是我們的最佳陣容。」

柯爾還透露，第2戰應該也會延續如此組合。

伊古達拉今天把握性極高，7投6中攻下14分，加上杜蘭特35分領軍，以及柯瑞讀秒階段的關鍵三分球，讓勇士勝場先開張，不過格林也提到，這樣的陣容其實也是球隊處境的「警訊」，球隊必須小心翼翼避免輸掉首戰，所幸變陣有收到成效。

Andre IguodalaKevin DurantStephen CurryDraymond GreenKlay Thompson
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