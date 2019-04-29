NBA／杜蘭特季後賽太神 勇士教頭拿喬丹比擬

2019-04-29 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



勇士KD再飆35分，教頭柯爾忍不住把愛將表現拿來和自己公牛隊前隊友「籃球大帝」麥可‧喬丹比擬。 美聯社 分享 facebook

最近3場季後賽，勇士隊球星杜蘭特（Kevin Durant）分別攻下45分、50分35分，今天助衛冕軍以104：100擊敗火箭隊、西區第二輪搶下首勝後，教頭柯爾（Steve Kerr）忍不住把愛將表現拿來和自己公牛隊前隊友「籃球大帝」麥可‧喬丹（Michael Jordan）比擬。

「從前有個人，叫麥可之類的，我不太記得他的姓，但杜蘭特這幾周表現更出色。」柯爾賽後笑說，過去就曾多次提及，杜蘭特是地表上技巧最好的球員，「沒有任何人向他一樣，6呎11吋，能盤球、投外線、傳球、防守，他有著無法想像的天分，我想首輪第2戰輸給快艇隊後，他覺得要進入另個檔次，這就是他實際做到的事情。」

杜蘭特最近5戰平均得分高達40.2分，今天除35分還有5籃板、3助攻，效力勇士的季後賽得分累積1281分，超越張伯倫（Wilt Chamberlain）的1246分，只打3季就居隊史季後賽得分榜第5位。

勇士前鋒格林（Draymond Green）也讚，杜蘭特狀況絕佳，「他非常積極，當他如此時，我不認為NBA有任何人，或許說是世界上，有人能擋下他，所以當他那麼積極時，對我們當然是很正向，對對手就是個挑戰。」

主角本人則是說，當球隊需要他時，他有自信扛下重任，「我試著不去比較，旅程中的每一步都像為我量身打造，我想，身為球員我從中學到很多，所以我開始把所有東西整合，我不會注意得分多少或出手幾次，而是專注在每次攻防。」

勇士「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）和湯普森（Klay Thompson）季後賽第一輪都扭到右腳踝，不過有近況絕佳的杜蘭特擔起得分重任，兩人心理負擔也小了些，今天讀秒階段投進關鍵三分球的柯瑞說：「他一直很驚人，進攻端表現積極，找到對位優勢、把握出手，防守端也沒話說，他很清楚我們需要什麼。」柯瑞還提到，杜蘭特一直是很有自信的球員，但最近5戰又更明顯展現。