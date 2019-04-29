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NBA／霍福特鎖住字母哥 綠衫軍全隊喊讚

2019-04-29 10:07聯合報 記者曾思儒╱即時報導

霍福特今天成功看守公鹿當家球星「希臘怪物」安戴托昆波，攻守兩端都有好表現，甚至是...
霍福特今天成功看守公鹿當家球星「希臘怪物」安戴托昆波，攻守兩端都有好表現，甚至是0失誤完美演出。 歐新社
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數據未必是全隊最亮眼，塞爾蒂克隊中鋒霍福特（Al Horford）卻是綠衫軍季後賽挺進的關鍵人物，今天和公鹿隊的第二輪首戰，他攻守兩端的賣力表現就獲得全隊稱讚，球隊也以112：90賞給頭號種子本季季後賽首敗，裡子、面子都贏。

「我們已經說一整年了，不能低估霍福特在球隊的重要性，這些數字就是佐證。」綠衫軍教頭史蒂文斯（Brad Stevens）說。

霍福特今天除成功看守公鹿當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），第三節還有連賞公鹿頭號戰將兩記「麻辣鍋」演出；他全場繳出20分、11籃板、3助攻、1抄截、3阻攻的全能數據，且上場32分鐘沒出現任何失誤，搭配厄文（Kyrie Irving）全場最高26分、11助攻領軍，助隊搶下客場勝利。

安戴托昆波雖有21分，但21次出手只7中；根據《ESPN》統計，當安戴托昆波今天面對的防守者是霍福特時，「希臘怪物」6投僅1中，碰綠衫軍替補中鋒拜恩斯（Aron Baynes）則是4投1中。

「他們固守禁區，籃下很多人，不論我何時進到禁區，當我旋轉或改變方向，第二個防守者都會到位。」安戴托昆波承認進攻受到影響，迎接周三第二戰前勢必要多看影片，找到解決方法，「我必須傳出正確的球，相信隊友能把握住空檔。」

綠衫軍今天的策略很明確，當安戴托昆波進入禁區就施壓，迫使「希臘怪物」遠離籃框，就算讓他今天投進本季最多的3記三分球，但兩分球命中率僅2成5，遠低於例行賽的6成4，就已達到效果。

被視為贏球關鍵的霍福特並不居功，他表示勝利是團隊功勞，「我們知道要如何看守他（安戴托昆波），也知道當他進入禁區有多危險。」他承認還是有出些小差錯，但大部分來說，大家都很有警覺，試著每次出手都去干擾「希臘怪物」，整體表現也十分不錯。

今天從板凳出發貢獻13分的海瓦德（Gordon Hayward）也讚，霍福特表現一如往常的穩定，能進球、能清出空間、面對小個子防守者能掌握身材優勢，「防守上，他無所不在，對位安戴托昆波做得好極了。」海瓦德也提到，相信對手第二戰會打得更強勢，「所以這只是個好的開始而已。」

安戴托昆波公鹿海瓦德
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