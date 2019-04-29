NBA／技術犯規吹不停 勇士教頭：沒意義

2019-04-29 08:18 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



裁判吹判技術犯規的尺度成今年NBA季後賽討論話題，衛冕軍勇士隊教頭柯爾（Steve Kerr）在迎接第二輪首戰前才喊不懂吹判依據，今天勇士和火箭隊的交鋒，先發前鋒格林（Draymond Green）又領到技術犯規，火箭後衛保羅（Chris Paul）更是單場領到兩次，直接被吹出場。

格林和杜蘭特（Kevin Durant）季後賽首輪各有兩次技術犯規在身，依照NBA規則，季後賽累積七次就要禁賽一場，若是兩人遭禁賽，對尋求三連霸的勇士影響甚鉅。

今天勇士和火箭進行首場交鋒前，柯爾談到今年技術犯規尺度開玩笑說：「如果我們進到總冠軍賽，我想格林和杜蘭特按照這進度，大概各會有42次技術犯規和六場禁賽，所以希望我們能受得了。」不過柯爾話沒說完太久，格林今天第二節就再領到技術犯規。

勇士教頭先前就曾公開批評聯盟規則，他認為每支隊伍要打的季後賽場次不同，禁賽累積應該有所修正，「我永遠不會了解這規則，每個人規範都一樣，不管你是四場就輸掉第一輪，或是打了25場進到總冠軍賽，禁賽規則都相同，這看起來很奇怪。」

但被問到聯盟可以如何修正，柯爾也沒有確切答案，他說：「我不知道，這是很好的問題，每個系列賽分別計算，或是兩個系列賽一起算，反正就現在的方式，根本沒太大意義。」

柯爾還自嘲說，可能是自家球隊會遇到這樣狀況，且季後賽旅程又會走比較遠，讓他立場比較偏頗些。

杜蘭特季後賽首輪交手快艇隊時，其實被吹了三次技術犯規，但第三戰的吹判後來遭取消，柯爾表示，希望格林首輪第六戰的第二次技術犯規也能取消。

今天勇士和火箭的第二輪首戰，裁判也十分搶鏡，兩隊合計被吹了45次犯規、4次技術犯規，許多賽季提前結束的球員都在推特上討論裁判尺度。