NBA／杜蘭特再飆分 勇士4分力退火箭

2019-04-29 07:42 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



火箭隊都知道要擋下勇士隊球星杜蘭特（Kevin Durant），但今天西區第二輪首戰成效不彰，勇士有杜蘭特35分領軍，加上柯瑞（Stephen Curry）讀秒階段的關鍵外線破網，以104：100阻止火箭升空、搶下首戰勝利。

杜蘭特首輪系列賽最後2戰分別攻下45分和50分，火箭教頭丹東尼（Mike DAntoni）賽前提到，雖然球隊可以「假設」守住杜蘭特，卻沒人能保證做到。

杜蘭特今天25投11中攻下35分，連五場季後賽得分超過30分；火箭球星「大鬍子」哈登（James Harden）雖繳出同樣分數，但28投僅9中，包括16投失手12次的三分線。

火箭今天前8次外線嘗試全部落空，首節三分球命中率是14投1中，讓勇士取得28：19領先，第四節拉鋸時刻，保羅（Chris Paul）又在最後4.4秒領到第二個技術犯規出場。

保羅和火箭教頭丹東尼（Mike DAntoni）第三節末就各領到一次技術犯規，保羅第四節末雖搶下進攻籃板卻因不滿裁判判決再吞技術犯規，留下17分成績先離場。

勇士格林（Draymond Green）此役也吞下季後賽第三次技術犯規，若累積到七次將自動禁賽一場；他另有14分、9助攻和9籃板，最後25秒投進關鍵三分的柯瑞18分，被拉上先發的伊古達拉（Andre Iguodala）和湯普森（Klay Thompson）也各繳出14分和13分，代表衛冕軍先發五人得分都達兩位數。

柯瑞和湯普森賽前都傳出右腳踝扭傷消息，不過湯普森MRI檢查沒有大礙，「浪花兄弟」今天仍聯手出擊，湯普森上場時間還達41分鐘。

勇士雖是西區頭號種子，但首輪打了六場才晉級，休息不到兩天就碰火箭，不過兩軍最近五年就四度在季後賽碰頭，包括去年季後賽在西區冠軍賽打滿七場，彼此十分熟悉，勇士教頭柯爾（Steve Kerr）就說：「這對我們幫助很大，儘管我們兩個系列賽間只相隔36小時，如果我們只有這點時間準備，很高興我們對他們很了解。」