NBA／擋下公鹿「希臘怪物」 塞爾蒂克先開胡

2019-04-29 07:35 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



身為NBA年度MVP大熱門，公鹿隊球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天卻踢到鐵板，他遭塞爾蒂克隊中鋒霍福特（Al Horford）緊盯，雖仍砍下全隊最高22分，但命中率卻是今年季後賽最差，讓點點開花的綠衫軍以112：90搶下第二輪首戰勝利。

「我們專注力就是放在他（安戴托昆波）身上，要確保每次對位都讓他不好過，讓他必須使出一切，我覺得我們做得很不錯。」一再擋下「希臘怪物」、還有火鍋演出的霍福特，除防守端有貢獻，進攻端還繳出20分並抓下11籃板，鋒頭不遜於主場球迷愛戴的安戴托昆波。

安戴托昆波今天21投僅7中，命中率是今年季後賽五戰最差，且第一節3投盡墨，直到第二節才終於進球；公鹿雖從首節17：26落後苦追，第二節一波15：0先扳平比數再一度反超，但第三節又被綠衫軍打出36：21攻勢，差距最多達到21分，讓公鹿吞下主場敗仗。

公鹿首輪「橫掃」活塞隊勝出，第二輪一開打卻馬上嘗到落敗滋味，安戴托昆波說：「這是我們整季最慘的一場球，尤其是在主場。」不過公鹿教頭布丹霍澤（Mike Budenholzer）相信台灣時間5月1日登場的第二戰，「希臘怪物」就能強勢反彈。

「就算他是那麼傑出，也非每晚都能表現完美。」布丹霍澤透露，安戴托昆波律己甚嚴，他的角色有時要讓頭號球星情緒緩緩，別那麼緊繃。

塞爾蒂克去年就是在波士頓終結公鹿的季後賽旅程，但今年公鹿例行賽打下聯盟最佳的60勝、貴為東區頭號種子，不料再度季後賽碰頭又滑鐵盧，不過綠衫軍教頭史蒂文斯（Brad Stevens）仍肯定公鹿是難纏的對手，他說：「這不是他們表現最好的比賽。」

今天米道頓（Khris Middleton）的16分是公鹿另個亮點，但他全場12投也錯失7球，沒能助隊打下2001年後再闖季後賽第二輪的首場勝利，反觀塞爾蒂克在厄文（Kyrie Irving）26分領軍下，共有5人得分達兩位數。