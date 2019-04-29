火箭vs.勇士 三大決勝點拚勝負

西區季後賽第二輪火箭vs.勇士「火勇大戰」好戲登場，這是火星撞地球般的對決，ESPN專家團開出勝負預測：勇士59%：41%火箭，勇士將會贏得系列賽。

這個系列賽從球星、陣容深度、比賽內容和季後賽現況看來，火勇勢均力敵，兩隊得分同樣瘋狂，同樣具備最強進攻爆發力+三分球+一對一單打。火箭好在陣容深度、禁區防守、一對一單打、無限換防能力，勇士強在整體性、四年奪三冠氣勢，以及總冠軍智慧。

火箭和勇士都有難以阻擋的一線球星、出色單打能力，也都有最出色防守+角色球員，勇士板凳雖然比火箭差了一截，但勇士強在整體性和教練，勇士教練柯爾有更犀利出牌能力。

火箭vs.勇士大戰比防守強度，也比球星主宰力，教練臨場出牌+應變更是決勝「關鍵」。

勇士去年在西區決賽以4勝3負驚險淘汰火箭，本季兩隊在季後賽第二輪就提前碰上，戰況勢必同樣精彩！ 歐新社資料照片 分享 facebook

決勝點一：總教練

柯爾的出牌和應變，臨場表現、執教成就都勝過火箭教練丹東尼。丹東尼執教始終保守，重要比賽只用7-8人輪換，再多好牌給丹東尼，往往都被擱置在板凳上，戰力始終難以發揮。

火箭今年板凳上有五張好牌+奇兵牌可以打，法瑞德、瑞佛斯、格林、豪斯、薛姆波特，比上季更多更全能，只要能打好這五張副牌，火箭就機會箝制勇士。

柯爾則是要把陣容老化、得分能力貧乏的勇士板凳，很有限天賦完全挖掘出來，把三張關鍵牌魯尼+伊古達拉+李文斯頓打到最好、最高效。

火箭總教練丹東尼(左)在用人上相對保守，很難有奇兵殺出，勇士總教練柯爾(左)則是在缺乏長人的情況下，要讓替補球員發揮最大功效。 美聯社 分享 facebook

決勝點二：球星

柯瑞+杜蘭特，勇士奪冠夢幻組合，進攻、外線、個人能力都是A+等級。保羅+哈登，火箭進攻組織夢幻組合，一對一、單打、製造犯規，同樣是A+等級。火勇都有終結比賽最佳武器，也都有得分殺手，除了教練執教、應變，球星統治力和發揮，一點都不能失常。

柯瑞季後賽效率更高，火箭必須限制他的持球、投籃，減少他自由發揮空間。杜蘭特是今年季後賽最無法阻止的得分殺器，勇士貧乏板凳和角色球員的得分、空間，都要靠這兩名球星帶動，柯瑞和杜蘭特都不能有一場失常。

哈登是例行賽聯盟最犀利得分武器和一對一高手，保羅是季後賽最佳指揮官，只要這兩名超級球星都很健康，火勇大戰沒有任何一方有絕對優勢。

勇士和火箭大戰是超級球星的對決，任何一位都有扭轉戰局的能力，但柯瑞(左二)和保羅(右二)有容易受傷的隱憂。 美聯社 分享 facebook

決勝點三：防守

火箭vs.勇士大戰比的不只是教練、球星、三分球，更重要的是「防守」。以例行賽防守強度和持續力來看，火箭略勝勇士，勇士一整季防守都很散漫，幾乎沒有認真防守，防守效率是五年來最差勇士。勇士季後賽第一輪打快艇，防守效率和失分都不及例行賽防守強度，防守態度和專注力是勇士面對火箭最重要的「罩門」。

如果勇士不能重拾前兩年的防守強度和持續力，控制失分和籃板，守住禁區，火箭會給勇士帶來很大麻煩。防守決定氣勢，球星決定比賽節奏和內容，教練決定勝負，火勇大戰觀戰三部曲，每一個細節都會影響最終勝負。

在兩隊近年交手總是勢均力敵的情況下，防守將成為贏球的重要課題。 歐新社資料照片 分享 facebook

最終預測：勇士4：2淘汰火箭晉級西區決賽