NBA／未犯規凍結時間 艾德里奇：沒聽到波總喊

2019-04-28 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



馬刺在最後讀秒階段，只差4分差距時卻沒執行犯規戰術，艾德里奇(右)賽後表示是自己沒聽到波總在喊。 美聯社 分享 facebook

金塊與馬刺隊今天（28日）進行關鍵「搶七」殊死戰，最終金塊靠著約柯奇繳出21分、15籃板、10助攻的「大三元」表現下，以90：86驚險勝出，取得對戰拓荒者隊的資格。

不過馬刺在最後讀秒階段，只差4分差距時卻沒執行犯規戰術、凍結時間，只能眼看金塊將進攻時間拖完，賽後馬刺艾德里奇（LaMarcus Aldridge）表示，當時由於現場觀眾太吵，所以沒聽到總教練波波維奇（Gregg Popovich）在喊犯規。

「我當時沒聽到他（波波維奇）在喊犯規，現場的觀眾太吵了，我沒聽到，僅此而已。」艾德里奇賽後解釋說。

波波維奇賽後也回應最後30秒內未採用犯規戰術凍結時間。 美聯社 分享 facebook

被問到是否有注意到還剩下多少時間時，艾德里奇表示，「是的，不過我沒有選擇犯規，事情就是這樣，我本應該去犯規的，不過我沒有。對此我只能說這麼多了。」

對此波波維奇賽後也回應最後30秒內未採用犯規戰術凍結時間，「很顯然，他（艾德里奇）沒有聽到任何人的話，因為他沒有去犯規。」不過波總仍對球員球員表現感到肯定，「我認為球員們做得很好，他們很好的團結在一起，我們整個賽季跟他們打了11場，取得5勝6負的成績，球員發揮了自己的水平，這是一支全新的球隊，很多新球員加入，他們整個賽季都表現得很出色，但輸球永遠是令人失望的。」