NBA／約科奇大三元 金塊G7驚險退馬刺

2019-04-28 12:46 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



金塊擊敗馬刺晉級第二輪季後賽。 路透 分享 facebook

《季後賽東區對戰表》

《季後賽西區對戰表》

雖將系列賽逼到第7戰，排西區第7種子的馬刺隊今天上半場卻手感冰冷，前19次出手失手17球，讓以第2種子晉級季後賽的金塊隊從開賽就一路領先，「黑衫軍」雖一度將兩位數差距縮小到2分差，金塊最終仍在約科奇（Nikola Jokic）準大三元領軍下以90：86驚險勝出，取得對戰拓荒者隊的資格。

馬刺今天開賽就手風不順，前6分鐘只有艾德里奇（LaMarcus Aldridge）有進球紀錄，全隊前19次出手只命中2球，讓金塊拉出17：4攻勢，首節陷入13：23落後。

馬刺上半場45投僅10中，德羅展（DeMar DeRozan）前8投全落空，第二節不到2分鐘才靠灌籃首度進球，不過金塊命中率也不佳，第一節前14次出手只進5球，上半場三分球12投僅1中，沒能一鼓作氣甩開黑衫軍，但在約科奇半場15分、9籃板領軍下仍以47：34領先。

第三節馬刺進攻回神，單節27分壓過金塊的25分，第四節德羅展接連得分更將差距縮小到8分差，但金塊在穆雷（Jamal Murray）、約科奇聯手下仍穩住領先，不過黑衫軍仍沒放棄，4分12秒德羅展進球後，馬刺已追到80：84。

金塊先靠穆雷拋投得手，約科奇再傳出單場第9次助攻、讓克雷格（Torrey Craig）籃下找到機會，差距又回到8分；馬刺靠富比士（Bryn Forbes）飆進外線，德羅展接續還試圖在約科奇面前爆扣，雖沒進球但製造犯規，2罰中1後富比士有得到快攻機會，他最後52秒上籃得手後，馬刺只以86：88落後。

最後36秒，約科奇傳出單場第10個助攻讓穆雷進球，克雷格回頭又賞給德羅展一記火鍋，助金塊辛苦拿下第7戰勝利，在主場彩帶中挺進第二輪。

金塊靠約科奇（Nikola Jokic）準大三元領軍下，第七戰以90：86驚險擊敗馬刺，第二輪將迎戰拓荒者。 美聯社 分享 facebook

約科奇系列賽首戰也有「大三元」演出，但球隊吞敗，今天繳出21分、15籃板、10助攻全能演出，終於嘗到勝利滋味，穆雷也有23分演出；馬刺德羅展和富比士各19分，艾德里奇16分、11籃板，但前幾戰表現精彩的懷特（Derrick White）今天7投盡墨只靠罰球拿4分，球季宣告結束。