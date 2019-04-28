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NBA／左手連兩天冰敷 哈登：沒事啦

2019-04-28 11:41聯合報 記者曾思儒╱即時報導

火箭當家球星「大鬍子」哈登卻被發現連兩天左手都纏上大包冰塊，引起不少討論。 美聯...
火箭當家球星「大鬍子」哈登卻被發現連兩天左手都纏上大包冰塊，引起不少討論。 美聯社
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只花5場比賽就拿到季後賽第二輪門票，火箭隊還比衛冕軍勇士隊獲得更多休息時間，不過火箭當家球星「大鬍子哈登卻被發現連兩天左手都纏上大包冰塊，引起不少討論。

火箭和勇士的對決將在台灣時間明天凌晨3點半登場，火箭出發前的球隊訓練中，哈登左手就包著冰塊；練習前一天，一名球迷捕獲「野生哈登」留下合影，當時哈登同樣位置也正在冰敷。

冰敷是否意外左手腕有什麼狀況？哈登面對提問輕描淡寫表示，沒有任何問題。結束訓練後，「大鬍子」再次被問，左手冰敷是否和系列賽第5戰上半場一次摔倒時支撐自己有關，他重複說：「就說沒事了。」

哈登3月曾傷到右手肘，當時也曾冰敷和進行治療，X光檢查結果則是呈現陰性；這次改冰敷左手腕，哈登除強調沒有大礙，還說最近4季季後賽第3度碰勇士，會有不同結果。

「我們都充滿信心，我們也有能力，很興奮有這機會。」今天火箭在甲骨文球場練球前，哈登受訪表示，全隊都知道要面對的挑戰很有難度，「但我們會為他們做準備。」

火箭2015年西區冠軍賽和2016年第一輪碰勇士，都是被5戰解決，去年西區冠軍戰雖纏戰7場，仍是落敗一方。哈登表示，前3次雖還沒革命成功，但機會已經愈來愈多，「現在就是再一次讓我們扭轉戰局的機會。」

哈登勇士大鬍子
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