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NBA／死忠球迷缺席 76人小老闆不開心

2019-04-28 09:33聯合報 記者曾思儒╱即時報導

美聯社
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季後賽東區對戰表

季後賽西區對戰表

暴龍隊和76人隊今天展開東區第二輪系列賽，但76人死忠球迷米爾（Meek Mill）前往多倫多的旅遊申請卻沒通過，使場邊少了一些星光。

來自費城的米爾是美國著名饒舌歌手，他的歌曲《美夢與噩夢（Dreams and Nightmares）》還被費城老鷹隊選為超級盃的入場曲。米爾也是眾所皆知的76人球迷，去年他因2008年違反槍藥緩刑入監5個月，出獄第一件事就是飛往邁阿密，觀賞重返季後賽的76人首輪賽事，他也曾在76人主場穿上安比德（Joel Embiid）球衣，賽前進行經典的敲鐘儀式。

來自費城的米爾是美國著名饒舌歌手，曾在明星賽上表演，也是76人死忠球迷。 歐新社
來自費城的米爾是美國著名饒舌歌手，曾在明星賽上表演，也是76人死忠球迷。 歐新社
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76人今年再闖季後賽，米爾自然想「愛相隨」，不料計畫卻遭阻止，76人小老闆魯賓（Michael Rubin）昨天在社群平台為米爾旅遊申請遭駁回叫屈，還直接和該名法官喊話，問女法官賓克莉（Genece Brinkley）：「你真的不想讓他去看76人和暴龍的比賽嗎？」

魯賓表示，東區第二輪時程表一出來，米爾就提出前往加拿大的旅遊申請，卻也馬上被駁回，且對他們播的電話、傳的郵件都不回應，米爾甚至請律師前往法院，希望多倫多行順利成行，卻仍吃下閉門羹。

除了76人小老闆抱不平，加拿大名歌手德瑞克（Drake）也在社群平台力挺米爾，身為暴龍全球大使的德瑞克寫說，這將是經典的一個系列賽，該讓米爾能在場邊見證。

76人暴龍費城老鷹
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