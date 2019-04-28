NBA／輸比賽贏尊敬 快艇教頭獲續約

2019-04-28 08:49 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



雖沒通過季後賽首輪考驗，快艇隊今年和衛冕軍勇士隊激戰六場，還演出落後31分大逆轉的聯盟季後賽紀錄，總教頭瑞佛斯（Doc Rivers）立刻得到實質肯定，得到球團續約和調漲薪資。

瑞佛斯獲得續約的消息是《洛杉磯時報》率先報導，不過合約長度和價值都沒提及。

瑞佛斯已執掌快艇兵符六季，例行賽累積戰績307勝185敗，且有五季闖季後賽，在球隊49年歷史中已能排上第三位，儘管曾經的雙球星保羅（Chris Paul）和葛里芬（Blake Griffin）相繼離隊，今年在沒超級球星下，例行賽仍打下48勝，季後賽更創聯盟最大逆轉勝，嚇出衛冕軍一身汗。

勇士在迎接杜蘭特（Kevin Durant）加盟後，過去兩季季後賽，只有去年西區冠軍戰和火箭隊纏戰七場，今年快艇能從衛冕軍手中搶下兩勝，已屬不易。

瑞佛斯對子弟兵滿滿的稱讚，「20年執教生涯中，我從沒那麼以整個團隊為榮。」他2008年曾率「綠衫軍」塞爾蒂克隊封王，但當時球隊是有「GAP」三巨頭的賈奈特（Kevin Garnett）、艾倫（Ray Allen）、皮爾斯（Paul Pierce）和朗多（Rajon Rondo）等球星，快艇星光黯淡太多，但球員的努力和渴求勝利的慾望造就精彩的一季。

「我想你把這支球隊帶到NBA所有城市，大家都會喜歡這支球隊，因為他們都是努力工作後到球場，會喜歡看到像他們一樣認真的球員。」瑞佛斯說，這就是今年快艇展現的態度，如此精神不論球迷是藍領或白領階層，都會被打動。