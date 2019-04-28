NBA／火箭利多？ 勇士「浪花兄弟」G1出賽成疑

2019-04-28 07:53 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



第一輪經過六戰才晉級，尋求三連霸的勇士隊今天又傳出利空消息，教頭柯爾（Steve Kerr）表示，「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）和湯普森（Klay Thompson）明天登場的西區第二輪首戰可能缺陣，兩人都是因為右腳踝有些微傷勢。

柯爾在第二輪賽前記者會表示，「浪花兄弟」早上都有進行治療，不過他還沒和球隊隊醫交談，「所以我們會先下樓看影片，準備好，再看看他們的感覺如何，我不會明確發表聲明他們會不會上場，姑且先稱出賽成疑。」

柯爾也提到，柯瑞和湯普森今天都有參與球隊練習，明天是否能上場還是要看看兩人後續狀況。

柯瑞昨天和快艇隊的第六戰首節就扭到右腳踝，一度回到休息室確認傷勢，接續雖繼續留在球場，但賽後出席記者會時腳步有些跛；湯普森則是第三節扭傷，柯爾透露，湯普森狀況比預想的嚴重一些。

「那是很嚴重的扭傷，昨天他走路都一跛一跛，所以就像我說的，我們會看他（明天）感覺如何。」柯爾說。

湯普森昨天離開史坦波中心時也有些「掰咖」，他承認腳踝感覺有點痠痛，不過對於迎戰火箭隊仍信心滿滿。「我會全力以赴，所以一切都會沒事的。」昨天出賽38分鐘、所得9分是系列賽最低的湯普森說。

儘管「浪花兄弟」狀況未明，柯爾並不擔心明天登場的西區四強賽，他相信球隊通過首輪考驗後，面對火箭會繃緊神經，「這是季後賽，不論我們表現如何，離球季結束最久還有六周，最少也還有幾個星期，我們已經很靠近終點線了，所以大家會更有動力和能量。」

他補充，現在自己比較擔心的仍是傷兵問題，不過一切狀況還是要等到明天才能見分曉。