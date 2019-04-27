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NBA／三棲健將寫8冠傳奇 哈維契克人生退場

2019-04-27 16:45世界日報 彭廣揚

哈維契克是NBA著名球員，然而也是棒球及美式足球的三棲健將。 美聯社
哈維契克是NBA著名球員，然而也是棒球及美式足球的三棲健將。 美聯社
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風格古典，思念點點。

在波士頓塞爾特人隊效力過16個球季，並且連續16季每季得分都超過1000分的哈維契克（John Havlicek），在剛慶祝過79歲後兩星期，於2019年4月25日在佛羅里達州逝世。

哈維契克背號17，身高6呎5吋，於1962年3月2日由塞爾特人隊在NBA選秀會以第一輪第七順位看中，並且在1961年12月4日也由NFL職業美足的克利夫蘭布朗隊在選秀會第七輪第95順位相中。哈維契克當年並沒有繼續追尋美足接球員的夢，而是選擇從此成為20世紀60年代和70年代塞爾特人王朝的領銜人物。

由1962年10月20日開始到1978年4月9日，他曾經身為「綠衫軍」從一而終，出戰1270場比賽，累積得分26395分，13度連續入選明星賽，八次贏得總冠軍，有五季82場例行賽全勤，並且已經入列美國大學和國際籃球名人堂。

哈維契克出生在俄亥俄州的一個捷克移民藍領家庭，從高中時期就是棒球、籃球、和美足三棲健將，加盟NBA後，他終究成為「古典籃球」的化身，他曾經代表美國前往亞洲介紹籃球基本功，他的職籃生涯沒有蓄髮梳起爆炸頭，不在胳膊、肩膀、和頸部刺青，更未曾耳朵打洞、穿起大褲衩，以及腳蹬摩登鞋。

哈維契克演繹的籃球，是競技籃球根本之道，也就是進攻時五人優勢互補，防守時五人盯人聯防；許多評家都欣賞他身材並不高大也非壯碩，卻是能鋒能衛表率。

在三分球沒有成為NBA戰場主要武器的時期，哈維契克充其量只是個稱職的「射手」，他的運球過人和絕殺中距離投籃，至今為球迷津津樂道，但是他的三分球出手頻率和命中率究竟如何，那些都是往事難追憶。

球星人生退場，典雅風格共唱！

哈維契克(左)曾為塞爾蒂克打下8座總冠軍。 美聯社
哈維契克(左)曾為塞爾蒂克打下8座總冠軍。 美聯社
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