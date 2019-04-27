NBA／杜蘭特攻50分晉級 柯爾：他就是終極武器

2019-04-27 15:50 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



杜蘭特猛攻50分率隊晉級。路透 分享 facebook 金州勇士今日（27號）靠著杜蘭特（Kevin Durant）狂砍50分帶領下，率隊以129：110擊敗快艇隊，系列賽4勝2負挺進下一輪，看到杜蘭特此役有如此爆炸性演出，也讓主帥柯爾（Steve Kerr）賽後直呼：「這是我有生之年見過最棒的表現之一，他（杜蘭特）就是終極武器。」

半場就攻下38分，只差1分就追平聯盟季後賽紀錄，最終杜蘭特共攻下50分，刷新自己先前創造的45分季後賽個人最高紀錄，加上柯瑞（Stephen Curry）的24分，格林（Draymond Green）16分、14籃板、10助攻「大三元」表現率隊以19分差收下晉級門票，下一輪將與火箭隊正面交鋒。

「這是我有生之年中見過最棒的表現之一。」看到杜蘭特如此優異的演出，賽後柯爾直誇讚的說，「我之前和一些相當出色的球員一起打過球，也見過一些如此的表現，他在過去幾場比賽中帶領我們前進，沒有人能守得住他，他就是終極武器。」

而勇士季後賽下一輪對手正是擁有哈登（James Harden）的火箭，兩隊將在台灣時間29日凌晨展開系列賽首戰，不過在今天的比賽中柯瑞與湯普森（Klay Thompson）都出現腳踝扭傷的情況，對此柯爾也在賽後回應媒體提問，他說：「他們兩個都無大礙，希望他們下一戰可以出賽，但我們現在也不確定。」

賽後走路明顯一跛一跛的湯普森說：「腳有些疼痛，但我必須在接下來幾小時內調整回來，且我預計在周日（美國時間28日）全力以赴。」而在首節扭傷後接受短暫治療又重回賽場的柯瑞賽後則表示，自己的腳踝沒事，且已經準備好要在下一場比賽繼續出賽。