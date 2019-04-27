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NBA／華頓性侵案疑雲 聯盟派「娘子軍」調查

2019-04-27 14:38世界日報 編譯組／綜合報導

NBA派出「娘子軍」調查華頓性侵案。 世界日報
NBA派出「娘子軍」調查華頓性侵案。 世界日報
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光譜體育台（Spectrum SportsNet）前記者坦南特（Kelli Tennant）控告洛杉磯湖人隊前總教練華頓（Luke Walton）性侵，使NBA與華頓新東家沙加緬度國王隊措手不及。經過三天沉澱終於展開行動，25日宣布派出三位「娘子軍」進行調查。

國王隊與NBA發表聯合聲明說，他們對本案非常重視，將進行詳盡調查。國王隊與NBA將各自展開調查，但主持國王隊調查的兩位律師由國王隊與NBA合力從外界聘請，主持NBA調查的律師則是NBA主管，三人都是女士。

國王隊調查小組將由德麥登（Sue Ann Van Dermyden）與道帝（Jennifer Doughty）領軍。德麥登在沙加緬度開一家律師樓，是調查職場校園性侵案專家。道格是律師樓資深律師，也是德麥登得力助手。

NBA調查將由資深副總裁馬林爾（Elizabeth Maringer）負責，她是NBA廉正調查組（integrity and investigations）助理法律顧問。馬林爾曾是紐約南區聯邦檢察處檢察官，做過三年刑事組副主任。

雖然國王隊展開對華頓調查，但據悉仍對他有信心，物色助理教練繼續進行。

華頓辯護律師揚言「一個子兒也不給」

洛杉磯湖人隊前總教練華頓（Luke Walton）被光譜體育台（Spectrum SportsNet）前記者坦南特（Kelli Tennant）控告性侵，立即聘請鮑提（Mark Baute）為他辯護。鮑提在法庭是不好惹的「狠角色」，第一時間抨擊坦南特是機會主義者，之後又揚言華頓「一個子兒也不給」坦南特。

鮑提是性侵案辯護專家，2016年為NBA球星羅斯（Derrick Rose）打贏強暴官司。原告在法庭聲淚俱下控訴羅斯與同夥如何強暴她，鮑提在法庭外嘲笑那是「鱷魚眼淚」。

22日坦南特提告消息曝光當天，鮑提就發表措辭強烈聲明說，華頓受到的指控為子虛烏有。原告是機會主義者而非受害人，她的指控不可信，法庭會證明華頓清白。

23日坦南特舉行記者會，說明她因怕丟工作才忍下沒有立即告發華頓。鮑提次日再發聲明砲轟這場記者會，並重申法庭會證明華頓清白。

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