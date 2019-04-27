NBA／湖人老闆親自面試教頭 76人教練威廉斯行情看漲

2019-04-27 14:41 世界日報 編譯組／綜合報導



美西運動：湖人隊派出「陪審團」面試威廉斯行情看漲 雷沛 分享 facebook

洛杉磯湖人隊物色下任總教練人選進入第二周，原本呼聲最高的前克里夫蘭騎士隊總教練泰隆魯 （Tyronn Lue）行情稍跌，變成費城76人隊副總教練威廉斯（Monty Williams）行情看漲。他倆上周分別與湖人隊總經理佩林卡（Rob Pelinka）第一次碰面，本周進行第二次面試，湖人隊不但由女老闆巴斯（Jeanie Buss）親身參與，而且全家動員，一票人有如「陪審團」共同會見候選人。

這個陪審團23日首先會見邁阿密熱火隊助理教練哈沃德（Juwan Howard），這也是他與佩林卡初次接觸。不過兩人在密西根大學校隊曾是戰友，彼此並不陌生。

湖人隊面試團還包括巴斯兩個同父異母老弟喬伊（Joey Buss ）與傑西（Jesse Buss），他們都是湖人隊東家，其他同行的還有營運長哈里斯（Tim Harris）與資深顧問藍畢斯（Kurt Rambis）夫婦。其中藍畢斯曾任湖人隊總教練，夫人琳達（Linda Rambis）是巴斯閨密，她表面上是湖人隊特別計畫主任，實際有如「地下老闆」，巴斯對她言聽計從。

在見過霍華德後，面試團24日約談泰隆魯，25日前往費城見威廉斯。76人隊正在打季後賽，26日飛往多倫多，準備次日與恐龍隊進行第二輪首戰。目前不只湖人隊看重威廉斯，據悉鳳凰城太陽隊也視他為下任總教練第一人選。