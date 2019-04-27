NBA／杜蘭特傳加盟尼克 哈里斯引多隊關注

2019-04-27 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



杜蘭特傳聞加盟尼克。 路透 分享 facebook NBA季後賽打得如火如荼，但幾名聯盟一線球星的季後異動卻已經傳得沸沸揚揚，包括金州勇士杜蘭特（Kevin Durant）今天就被報導下賽季將轉戰紐約尼克，而費城76人前鋒哈里斯（Tobias Harris），也傳出已遭多支球隊鎖定，預料季後會引發一波搶人大戰。

杜蘭特在今年季後將與勇士分道揚鑣的消息不曾間斷，不過今天遭到美國媒體報導，勇士隊中已有幾名球員認定杜蘭特將在今夏轉披尼克戰袍，一名聯盟頂級球星的經紀人在今天也表示，杜蘭特加盟尼克幾乎已成事實，雙方就差白紙黑字簽約。

尼克在今年夏天擁有足夠的薪資空間可簽下兩名頂級球星，而杜蘭特與塞爾蒂克厄文（Kyrie Irving）就傳出是兩大目標，加上他們今年選秀會有14%的機會能獲得狀元籤，有機會將杜克大學威廉森（Zion Williamson）納入旗下，日前尼克老闆多蘭（James Dolan）就曾預告，將會在今年夏天取得一個成功的休賽季。

而在今年季中加盟76人的哈里斯，季後也將成為非受限自由球員，傳出已吸引灰熊、爵士、獨行俠、籃網等對的興趣，去年夏天他曾婉拒快艇開出的4年8000萬美元合約，希望透過本賽季的表現來爭取更高年薪，而以他加入76人後對球隊的貢獻，要爭取哈里斯加盟的球隊勢必要拿出更有誠意的報價。