NBA／備好一周行囊 馬刺蓋伊盼去完丹佛去波特蘭

2019-04-27 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



蓋伊。 美聯社 分享 facebook 聖安東尼奧馬刺明天將在丹佛金塊主場進行系列賽搶七大戰，其中在前一場從板凳殺出幫助馬刺贏球的蓋伊（Rudy Gay），在今天球隊飛往丹佛時表示，他不僅已經打包好一周的行李，也建議隊友跟著他這樣做，期待球隊在搶七大戰中晉級，直接前往波特蘭備戰第二輪賽事。

馬刺昨天靠著雙雄德羅展（DeMar DeRozan）、艾德里奇（LaMarcus Aldridge）與蓋伊的聯手飆分，將系列賽帶入搶七大戰，兩隊對於將在明天一戰定生死都是抱持著必勝決心。

蓋伊在今天表示，已準備好大行李箱並裝進一整周的盥洗衣物，「我們必須要打包一周的行李才夠，我平常是不會無緣無故做這件事的，但既然我已經收拾了那麼多東西，我就一定要讓它們派上用場。」

馬刺貝藍利（Marco Belinelli）與米爾斯（Patty Mills）過去曾兩度隨隊參加季後賽搶七大戰，其中包括2013年冠軍賽不敵熱火，以及2014年首輪淘汰獨行俠，米爾斯說：「我們整個賽季的努力都是為了這一刻，我們必須要展現不惜一切代價的決心。」

而金塊雖然在季後賽經驗上不如馬刺，但球團今天也於官方推特上傳了一張球隊先發五虎的繪圖，並且趕搭電影「復仇者聯盟4」熱潮，以相同標語「不惜一切代價（Whatever It Takes）」展現必勝決心，金塊後衛莫里斯（Monte Morris）說：「我不認為我們有壓力，因為我們的球迷將會成為後盾，我們只需要做好該做的事情。」