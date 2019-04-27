NBA／對抗雷納德居下風 76人教頭力挺西蒙斯

2019-04-27 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



西蒙斯(左)季賽時與雷納德交手。 美聯社 分享 facebook 費城76人明天將作客多倫多暴龍主場進行季後賽第二輪首戰，賽前各界都將焦點放在76人西蒙斯（Ben Simmons）與暴龍雷納德（Kawhi Leonard）的對位上，雖然例行賽對戰西蒙斯皆屈居下風，但76人主帥布朗（Brett Brown）表示這無法列入參考，因為西蒙斯與球隊都已經不同了。

暴龍本季面對76人拿下3勝1佳績，唯一一勝就是在雷納德缺戰時拿下，而在輸球的這三場比賽中，西蒙斯共發生高達24次失誤，在雷納德缺陣的那場比賽，西蒙斯則是拿下26分12籃板8助攻，表現判若兩人。

不過在今天練球時，西蒙斯表示，不會將例行賽的對戰列入接下來的備戰參考，但他也誇讚雷納德是聯盟中的全明星球員，「他是一位出色的球員、偉大的防守和進攻者，所以我認為這會是一次很精彩的對決。」

對於各界都拿他與雷納德的對戰大作文章，西蒙斯僅強調將會努力捍衛勝利，「我們是一個全新的團隊，這也是一個全新的系列賽，我很期待與我的隊友間的合作，我不需要其他的東西來提供我額外的動力。」

而76人主帥布朗也表示，不會將例行賽的交手作為參考，因為兩隊在季中都有很大的戰力異動，西蒙斯也變得更加成熟，「你會看到我們的信心與某種聲音慢慢浮現在眼前，我們在今年的季後賽打出截然不同的表現，並且會繼續這樣做。」