親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑
智財權與運動

吳韓4千萬爭議 他說關鍵在「1個字」的差別

警察新制服中看不中用？夏天不想變鹽巴人 只好訂「改良版」…

運動筆記2020前一定要知道的跑步appZEPRO CITY RUN 城市路跑 台中場試跑介紹
健行筆記【步道‧部道特派員】台東長濱三日小旅行【裝備】裝備偏好大對決 結果出爐
NBA賽事懶人包 (4月26日)賽事精華- 金塊 vs. 馬刺 (4月26日)

NBA／對抗雷納德居下風 76人教頭力挺西蒙斯

2019-04-27 11:04聯合報 記者劉肇育╱即時報導

西蒙斯(左)季賽時與雷納德交手。 美聯社
西蒙斯(左)季賽時與雷納德交手。 美聯社
分享
費城76人明天將作客多倫多暴龍主場進行季後賽第二輪首戰，賽前各界都將焦點放在76人西蒙斯（Ben Simmons）與暴龍雷納德（Kawhi Leonard）的對位上，雖然例行賽對戰西蒙斯皆屈居下風，但76人主帥布朗（Brett Brown）表示這無法列入參考，因為西蒙斯與球隊都已經不同了。

暴龍本季面對76人拿下3勝1佳績，唯一一勝就是在雷納德缺戰時拿下，而在輸球的這三場比賽中，西蒙斯共發生高達24次失誤，在雷納德缺陣的那場比賽，西蒙斯則是拿下26分12籃板8助攻，表現判若兩人。

不過在今天練球時，西蒙斯表示，不會將例行賽的對戰列入接下來的備戰參考，但他也誇讚雷納德是聯盟中的全明星球員，「他是一位出色的球員、偉大的防守和進攻者，所以我認為這會是一次很精彩的對決。」

對於各界都拿他與雷納德的對戰大作文章，西蒙斯僅強調將會努力捍衛勝利，「我們是一個全新的團隊，這也是一個全新的系列賽，我很期待與我的隊友間的合作，我不需要其他的東西來提供我額外的動力。」

而76人主帥布朗也表示，不會將例行賽的交手作為參考，因為兩隊在季中都有很大的戰力異動，西蒙斯也變得更加成熟，「你會看到我們的信心與某種聲音慢慢浮現在眼前，我們在今年的季後賽打出截然不同的表現，並且會繼續這樣做。」

西蒙斯76人雷納德
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

NBA／半場轟38分助隊領先 杜蘭特差1分平紀錄

2019-04-27 11:40

NBA／勇士狀況不如過往 火箭總管：只是厭倦

2019-04-27 09:08

NBA／雷納德展現殺手特質 暴龍無懼迎戰76人

2019-04-27 10:43

NBA／勇士G6出招變陣 李文斯頓擔任先發

2019-04-27 10:23

NBA／康特傳左肩傷情 拓荒者第二輪戰力告急

2019-04-27 10:15

NBA／波總再1勝登史上第2 馬刺G7為教頭拚紀錄

2019-04-27 10:09

NBA／神射手萌生退意 考佛不排除高掛球鞋可能

2019-04-26 09:00

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-04-26 10:57

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-04-26 10:57

NBA／備好一周行囊 馬刺蓋伊盼去完丹佛去波特蘭

2019-04-27 11:37

雷聲大雨點小 衛斯特布魯克的變與不變

2019-04-27 10:00

快艇團隊的傑出勝利 勇士如何面對第六戰？

2019-04-27 10:00

NBA／馬刺逼金塊搶7 德羅展：不拚就會死

2019-04-27 00:53

NBA／不好出手？ 里拉德再嗆喬治：是你守得爛

2019-04-26 16:46

NBA／史戴克豪斯執教大學 宣佈網羅皮本之子

2019-04-26 15:46

NBA／安東尼練球畫面曝光 兜帽升級為毛帽造型

2019-04-26 14:27

NBA／有人背後開槍？魔術強森：事實會浮現

2019-04-26 13:41

NBA／放話下一場關門 湯普森：要贏快艇30分

2019-04-26 12:11

NBA／系列賽拚搶七 馬刺蓋伊：還沒準備回家

2019-04-26 11:56

NBA／被快艇逼入第六戰 柯爾：非預期之外

2019-04-26 11:38

NBA／大力駁斥美媒報導 詹皇重申信任湖人球團

2019-04-26 11:28

NBA／終結柯瑞三連霸 詹姆斯登年度球衣銷售冠軍

2019-04-26 11:01

NBA／塞爾蒂克聲明稿證實 傳奇球星哈維契克逝世

2019-04-26 11:00

NBA／約柯奇43分白搭 馬刺、金塊第七戰定生死

2019-04-26 10:37

NBA／達成400記三分里程碑 柯瑞不忘對勇士信心喊話

2019-04-26 09:57

NBA／批貝佛利假摔 柯爾：他就像被泰森打了一拳

2019-04-26 09:45

NBA／雷霆出局挨轟 衛少預告將成更優秀射手

2019-04-26 09:18

MLB／跨足棒壇誰最強？楚奧特投詹姆斯

2019-04-26 08:43

全勝勁旅正面交鋒 王者之鹿將是真正綠色盟主

2019-04-26 07:00

尋找歐拉迪波的「羅賓」 溜馬陣容今夏恐大風吹

2019-04-24 10:50

慘遭拓荒者修理 衛少是最被高估的巨星

2019-04-23 07:00

復仇死神杜蘭特領軍 勇士繃緊神經的優化

2019-04-21 10:20

戰術信心雙崩盤 爵士慘敗之後的嚴峻課題

2019-04-21 09:45

公鹿擁字母哥笑傲天下 活塞幾乎淪為陪打

2019-04-19 07:00

快艇史詩級大逆轉 勇士究竟出了哪些狀況？

2019-04-18 18:35

下剋上正流行 暴龍要提防成最大苦主

2019-04-18 07:00

年度最佳教練人選 還有人比布丹霍澤更好？

2019-04-17 07:00

遇上最不想碰的雷霆 拓荒者首輪逆境中求生存

2019-04-16 07:00

尋求突破首輪 雷霆以下犯上的可能性

2019-04-16 07:00
看更多

熱門文章

日職／影片釋出 王柏融未當英雄懊惱甩頭撞壁

2019-04-26 21:20

中職／王漢、布雷新入團？統一獅隊說分明

2019-04-26 17:44

NBA／安東尼練球畫面曝光 兜帽升級為毛帽造型

2019-04-26 14:27

NBA／放話下一場關門 湯普森：要贏快艇30分

2019-04-26 12:11

NBA／史戴克豪斯執教大學 宣佈網羅皮本之子

2019-04-26 15:46

NBA／系列賽拚搶七 馬刺蓋伊：還沒準備回家

2019-04-26 11:56

NBA／不好出手？ 里拉德再嗆喬治：是你守得爛

2019-04-26 16:46

羽球亞錦賽／80分鐘三局大戰 周天成退日將晉4強

2019-04-26 21:41

日職／王柏融黃金周打9場 體力大考驗

2019-04-26 19:49

NBA／勇士狀況不如過往 火箭總管：只是厭倦

2019-04-27 09:08

MLB／遊騎兵投手連環傷 黃暐傑重返大聯盟

2019-04-27 08:22

NBA／勇士G6出招變陣 李文斯頓擔任先發

2019-04-27 10:23

MLB／田中將大搞砸4分領先 洋基6連勝畫下句點

2019-04-26 13:57

快艇團隊的傑出勝利 勇士如何面對第六戰？

2019-04-27 10:00

MLB／以父之名上大聯盟 小葛雷諾：為自己驕傲

2019-04-27 07:11

田徑／亞錦賽放棄200m衛冕機會 楊俊瀚：賽程衝突

2019-04-26 17:03

雷聲大雨點小 衛斯特布魯克的變與不變

2019-04-27 10:00

NBA／馬刺逼金塊搶7 德羅展：不拚就會死

2019-04-27 00:53

NBA／波總再1勝登史上第2 馬刺G7為教頭拚紀錄

2019-04-27 10:09

NBA／半場轟38分助隊領先 杜蘭特差1分平紀錄

2019-04-27 11:40

影／中華職棒開打！中信兄弟啦啦隊長腿正妹教防竊口訣

2019-04-26 15:06

中職／遭球吻中蛋3次 陳重羽想購國外最新護檔

2019-04-27 08:07

MLB／大谷預計5月8日復出 教頭打算排他第一棒

2019-04-26 19:01

春季聯賽／黃煚隆場邊緊盯 鄭浩均選秀前最終戰凸槌

2019-04-26 19:25

NBA／有人背後開槍？魔術強森：事實會浮現

2019-04-26 13:41

NBA／雷納德展現殺手特質 暴龍無懼迎戰76人

2019-04-27 10:43

中職／許基宏移防外野？前一次守外野是小4

2019-04-26 17:58

MLB／今日戰績表 洋基田中將大陣不住天使中止6連勝

2019-04-26 13:50

中職／羅力首勝加方克偉首轟 悍將隊擊敗兄弟

2019-04-26 21:30

中職／出手角度拉高 羅力才能變回羅力

2019-04-26 22:12

謝國城青少棒／假動作變真登板 花浥鋐不敢再靠近投手丘

2019-04-26 15:06

田徑／分享亞錦賽摘金喜悅 鄭兆村：狀態好到控制不住

2019-04-26 16:40

中職／方克偉首出賽開轟 自己也嚇一跳

2019-04-26 22:41

春季聯賽／陳敏賜回業餘4戰敲2轟 楊瑞承再拚選秀

2019-04-26 15:46

NBA／被快艇逼入第六戰 柯爾：非預期之外

2019-04-26 11:38

MLB／金鶯球員組滑板車隊 休息室外搶停車位

2019-04-27 08:04

謝國城青少棒／丟鉛球改打棒球 新竹市鍾沅廷代打建功

2019-04-26 15:01

屏東隊全中運獎牌破紀錄 潘孟安：金的有實力！

2019-04-26 12:47

NBA／康特傳左肩傷情 拓荒者第二輪戰力告急

2019-04-27 10:15

MLB／小葛雷諾大聯盟處女秀 九局下等到生涯首安

2019-04-27 10:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top