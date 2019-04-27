NBA／雷納德展現殺手特質 暴龍無懼迎戰76人

2019-04-27 10:43 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



雷納德。 路透 分享 facebook 多倫多暴龍與費城76人將在明天進行季後賽第二輪首戰，其中暴龍雷納德（Kawhi Leonard）生涯對戰76人還未吞下過任何敗仗，加上他在首輪打出隊史最佳的系列賽表現，讓暴龍球迷與球員對於今年的季後賽有更高的期待。

在去年轉戰暴龍後，雷納德一直都在面對各界質疑他是否能頂下球隊領袖的工作，不過一向寡言的他也決定用場上表現證明自己，尤其是在季後賽首輪遭遇魔術的系列賽中，他繳出平均27.8分6.6籃板3助攻，投籃命中率與三分球命中率都超過5成的亮眼數據，讓暴龍球迷已對他心服口服。

對於雷納德在首輪的表現，暴龍後衛范弗利特（Fred VanVleet）說：「我認為我們是感到有點厭倦的，因為我們每天練球、比賽都能看到他如此的表現。在上個系列賽中，我在他身上看到了另一種殺手特質，你可以看到他如何剝奪對手的鬥志，這就是一名超級巨星的能力。」

雷納德生涯對戰76人拿下完美的13勝0敗佳績，尤其在西蒙斯（Ben Simmons）加入76人後，他平均每場比賽面對76人能完成高達4次抄截，但他表示，不會在接下來的系列賽中把過往的對戰優勢當作信心來源，「我不會去考慮這些，因為那都是在例行賽的表現，但現在是季後賽，這是截然不同的層級。」

而暴龍主控羅瑞（Kyle Lowry）也表示，雷納德的穩定性已經帶給暴龍相當大的幫助，「他非常非常的專注，我認為以一個團隊的角度，我們已經從他身上獲得最大的幫助，他表現沒有太大的起伏，而是一直穩定的向前走。」