NBA／康特傳左肩傷情 拓荒者第二輪戰力告急

2019-04-27 10:15 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



康特(右)傳出肩傷傷情。 路透 分享 facebook 拓荒者中鋒康特（Enes Kanter）在季後賽首輪繳出平均13.2分10.2籃板的亮眼數據，助隊淘汰前東家奧克拉荷馬雷霆後，今天卻對外表示，因為左肩膀傷勢問題，無法確定是否能參加接下來的分區準決賽。

康特是在季中從尼克轉戰拓荒者，加上主戰中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）賽季提前報銷，讓他季末受到新東家重要成為最重要的禁區戰力之一，季後賽首輪碰上前東家雷霆，康特更是努力捍衛籃板，成為雙槍的最大後盾，甚至被主控里拉德（Damian Lillard）稱作是系列賽MVP。

不過今天康特在受訪時卻透露，在與雷霆的系列賽第五戰後發現左肩膀不適，雖然在今天練球時仍能進行投籃訓練，但他卻不時揉捏肩膀，「我認為球團在照顧傷勢這方面做得很好，但我不會說謊，我的傷勢有點不舒服，這甚至讓我很難自己換衣服和吃東西，但這只是個過程，我們會逐日觀察狀況。」

雖然拓荒者第二輪的對手要靜待明天馬刺與金塊系列賽第七戰的結果，但拓荒者主帥史達茲（Terry Stotts）表示，仍希望康特能趕上第二輪的首場比賽，「我知道說這些都還有點早，但對我們來說好消息是我們（美國時間）下周一才要比賽，在那之前我們不用做出任何定，康特上場仍是有希望的。」