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NBA／勇士狀況不如過往 火箭總管：只是厭倦

2019-04-27 09:08聯合報 記者劉肇育╱即時報導

火箭球星保羅與全隊積極備戰第二輪比賽，但對手尚未出爐。 擷圖自火箭隊官方推特
火箭球星保羅與全隊積極備戰第二輪比賽，但對手尚未出爐。 擷圖自火箭隊官方推特
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休士頓火箭在季後賽首輪擊敗猶他爵士晉級後，仍在靜待第二輪的對手出爐，對於外界與部分火箭球員都相當期待能在第二輪遭遇衛冕軍金州勇士，火箭總管莫雷（Daryl Morey）在今天表示，今年的勇士看起來狀況確實不如以往，但原因可能只是他們感到厭倦了。

勇士與快艇今天將在洛杉磯進行系列賽第六戰，對於一度被認為是今年實力最懸殊的對戰組合，如今卻形成激烈拉鋸戰，讓質疑勇士實力的聲浪在近日是沸沸揚揚。

不過火箭總管莫雷在接受「NBC Sports」訪問時就表示，雖然本賽季的勇士看起來不如以往強勢，但依舊不能掉以輕心，「有時候你會覺得本季的勇士看起來沒上賽季那麼強，但當我仔細思考這件事時，我會認為他們可能只是對於季後賽有點厭倦了，不過他們仍有可能隨時把開關打開。」

雖然日前莫雷曾表示，今年火箭可望提前與勇士在分區準決賽碰頭，對於他們來說可能是件好事，但對於勇士的實力他們仍必須有所警惕，「他們還是很難對付，在季後賽中勝負大都取決於兩隊幾名最佳球員的對抗，尤其是你的最好5名球員與對手的最好5名球員，今年他們確實又比去年更好了，因為去年同時他們失去了伊古達拉（Andre Iguodala）。」

火箭與勇士去年在西區冠軍賽碰頭時皆有損兵折將的狀況，當時火箭在最後兩戰失去了球隊主控保羅（Chris Paul），勇士則是在後四戰少了精神領袖伊古達拉，最終由勇士以4：3取勝，不過當時勇士主帥柯爾（Steve Kerr）就曾表示，如果伊古達拉健康在陣，勇士可能會以4：1提前勝出。

勇士快艇Chris Paul
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