NBA／馬刺逼金塊搶7 德羅展：不拚就會死

2019-04-27 00:53 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／綜合報導



馬刺隊富比士決勝節投進3分球。 法新社 分享 facebook

背水一戰的馬刺隊，昨天靠著艾德里奇與德羅展合攻五十一分，加上蓋伊、貝藍利、富比士在決勝節三分球連發，馬刺打出一波廿比四的攻勢澆熄對手反撲氣焰，終場就以一二○比一○三擊碎金塊隊，也將系列賽逼到「搶七」殊死戰。

退無可退的馬刺昨天回到主場，首節進攻就火力全開，在艾德里奇單節獨拿十三分帶領下，馬刺很快取得雙位數領先，不過二、三節金塊在中鋒約柯奇兩節貢獻廿七分下，讓金塊仍具有競爭力，但金塊在決勝節無預警進攻陷入「當機」情況，也使馬刺將戰線拉到第七戰。

全場十六投十二中攻下全隊次佳的廿五分，外帶籃板、助攻各七的德羅展說：「我們打出了侵略性，在這狀況下不拚就是死，我們在自家主場，我的責任就是在場上積極作戰、保持自己的節奏。」對於下一戰，他說：「季後賽的意義就在於此，搶七，我們活著就是要為了像這樣的時刻，要拚上一切。」

馬刺主帥波波維奇也表示，此役球隊有許多人做出貢獻、打出理想內容，很開心能收下這一勝。談到蓋伊此役大爆發，繳出系列賽最高的十九分，波波維奇表示，自己並沒有特別與蓋伊談過要他打出侵略性，「ＮＢＡ中的每一個球員都會努力打出侵略性，你不需要特意告訴他們。」

對此蓋伊則回應，「我們必須這麼做，利用好主場優勢，對我們來說，不贏就要被淘汰，我們還沒做好回家的準備呢！」