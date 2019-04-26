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NBA／不好出手？ 里拉德再嗆喬治：是你守得爛

2019-04-26 16:46聯合新聞網 記者王樹衡／即時報導

里拉德絕殺出手，喬治上前防守。 路透
里拉德絕殺出手，喬治上前防守。 路透
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拓荒者隊在季後賽首輪第五戰，藉由陣中主將里拉德(Damian Lillard)一記絕殺球淘汰雷霆晉級第二輪，這件事不斷發酵，由於先前被雷霆喬治(Paul George)批評那是一次不好出手後，里拉德於昨天在推特回應「lol」(大笑)之外，媒體披露他在參加隊友麥凱倫(CJ McCollum)聊天室作客時，再度發言說，「那是一次很爛的防守！」(NBA／喬治稱絕殺出手選擇不佳 里拉德推特回應)

里拉德說，「對他而言是一次不好的出手，那只是他在酸而已，如果要說些什麼，那是一次很爛的防守，在時間剩兩秒，而球在我手上，我沒要去突破，他(喬治)應該守得更緊一點才對。」

究竟是里拉德出手不好，還是喬治防守爛？觀點見人見智，只是結果已蓋棺論定，最大贏家還是里拉德，不僅前進第二輪比賽，另外據報導，他所屬球鞋贊助商adidas推出他個人球鞋優惠50美金活動，一夕之間竟有超過6000雙球鞋賣出，因此里拉德可說是名利雙收。

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