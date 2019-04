NBA／不好出手？ 里拉德再嗆喬治：是你守得爛

里拉德絕殺出手,喬治上前防守。 路透 分享 facebook

拓荒者隊在季後賽首輪第五戰,藉由陣中主將里拉德(Damian Lillard)一記絕殺球淘汰雷霆晉級第二輪,這件事不斷發酵,由於先前被雷霆喬治(Paul George)批評那是一次不好出手後,里拉德於昨天在推特回應「lol」(大笑)之外,媒體披露他在參加隊友麥凱倫(CJ McCollum)聊天室作客時,再度發言說,「那是一次很爛的防守!」(NBA/喬治稱絕殺出手選擇不佳 里拉德推特回應)

