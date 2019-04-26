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NBA／有人背後開槍？魔術強森：事實會浮現

2019-04-26 13:41聯合新聞網 記者王樹衡／即時報導

知名球星魔術強森，在湖人賽季結束後請辭湖人總裁。 美聯社
知名球星魔術強森，在湖人賽季結束後請辭湖人總裁。 美聯社
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湖人在未打進季後賽下結束賽季，因而辭去球隊總裁工作的魔術強森(Magic Johnson)於今天在個人推特上，發了數則推文，提到東區季後賽，美式足球選秀等事，還有懷念因病不幸辭世的塞爾蒂克隊史傳奇球星哈維契克（John Havlicek）等，然而這些推文中，有一則引起不少人關注，就是簡單的一句，「事實會浮現。」

而這句推文，被解讀與一名「露天看台」(Bleacher Report)NBA記者布契(Ric Bucher)，在昨天電視上訪談的一段話有關，布契在與主持人對話之中，提及湖人總經理佩林卡(Rob Pelinka)是導致魔術強森離開的因素，因為他不斷向老闆珍妮巴斯(Janie Buss)打小報告，背後開槍批評魔術強森的做為，而魔術強森得知這件些事後，於是在沒有事先通知下，決定突然請辭。

布契說，「根據我的了解，透過佩林卡與珍妮的一些電子郵件中，有一些批評魔術強森工作之事。然而面對佩林卡的這些報告，珍妮巴斯並未替魔術強森做任何辯護。然後不知什麼原因這些信件就流入魔術強森手中，魔術強森看到這些對他的負評信件，造成他決定要離開的原因。」

魔術強森不向湖人老闆珍妮巴斯事先告知，卻選擇突然請辭，外界對魔術強森頗有異議，包括塞爾蒂克老總安吉(Danny Ainge)，就說他無法理解魔術強森為何不事先告知老闆，然而，隨著「背後開槍」的說法流出，就可以理解魔術強森為何要如此做了，因此「事實會浮現」是否就回應此事，是外界解讀魔術強森這句推文的意義。

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