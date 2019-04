NBA／有人背後開槍？魔術強森：事實會浮現

知名球星魔術強森,在湖人賽季結束後請辭湖人總裁。 美聯社 分享 facebook

湖人在未打進季後賽下結束賽季,因而辭去球隊總裁工作的魔術強森(Magic Johnson)於今天在個人推特上,發了數則推文,提到東區季後賽,美式足球選秀等事,還有懷念因病不幸辭世的塞爾蒂克隊史傳奇球星哈維契克(John Havlicek)等,然而這些推文中,有一則引起不少人關注,就是簡單的一句,「事實會浮現。」

而這句推文,被解讀與一名「露天看台」(Bleacher Report)NBA記者布契(Ric Bucher),在昨天電視上訪談的一段話有關,布契在與主持人對話之中,提及湖人總經理佩林卡(Rob Pelinka)是導致魔術強森離開的因素,因為他不斷向老闆珍妮巴斯(Janie Buss)打小報告,背後開槍批評魔術強森的做為,而魔術強森得知這件些事後,於是在沒有事先通知下,決定突然請辭。

Email exchange between Jeanie Buss and Rob Pelinka reportedly could have led to Magic Johnson resigning from Lakers.https://t.co/suA3TTUA2p pic.twitter.com/k9T4HLRiv4