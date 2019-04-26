NBA／系列賽拚搶七 馬刺蓋伊：還沒準備回家

2019-04-26 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



蓋伊(右)進攻。 歐新社 分享 facebook 聖安東尼奧馬刺在今天與丹佛金塊的系列賽第六戰，於背水一戰的情況下，靠著雙雄艾德里奇（LaMarcus Aldridge）與德羅展（DeMar DeRozan）聯手拿下51分，以及蓋伊（Rudy Gay）從板凳殺出貢獻19分，將系列賽延長至搶七戰，賽後蓋伊就表示，在不贏就淘汰的情況下，球隊都還沒有要回家的準備。

馬刺在與金塊的系列賽前5戰打完後，由金塊以3：2搶先聽牌，不過今天兩隊回到馬刺主場出賽，金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）雖然拿下隊史與個人季後賽新高的43分，但第四節初馬刺卻靠著一波20：4的攻勢奠定勝基，將戰線再拉長到第七戰。

馬刺德羅展拿下25分7籃板7助攻，且在後三節的命中率逼近八成五，是馬刺贏球的功臣之一，對於接下來將與金塊在第七戰定生死，他說：「我們會像今天的比賽一樣拼命去打，搶七戰肯定會很難打的，我們不能受到場邊球迷影響，我們要對陣的是在他們主場內的所有人，必須要打得更聰明。」

至於替補上陣砍進三顆三分球、拿下19分的蓋伊則表示，球隊在今天輸球就將打包的情況下，全隊沒有任何一人做好要回家的準備，「我們抱持著沒有退路的心態上場，我們可不想在主場輸球。」

金塊教練馬龍（Michael Malone）認為，球隊在末節防守潰堤，尤其是在三分線上給馬刺太多出手機會，是輸球一大主因，「另外，蓋伊從板凳挺身而出改變了戰局，對手的替補陣容擊敗了我們。」