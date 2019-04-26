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NBA／被快艇逼入第六戰 柯爾：非預期之外

2019-04-26 11:38聯合報 記者劉肇育╱即時報導

柯爾。 路透
柯爾。 路透
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曾經是聯盟中最會打主場的球隊，衛冕軍金州勇士卻在今年季後賽首輪的近兩場主場比賽中都讓洛杉磯快艇取勝，且兩戰失分都在125分以上，創下隊史新紀錄，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）直言，相較於客場比賽球員展現的高度迫切性，近兩場主場出賽球員表現似乎都較為鬆懈。

雖然系列賽開打前各界一面倒的看好勇士將壓倒性勝出，不過快艇卻在系列賽第二戰先是上演NBA季後賽史上最大差距的逆轉秀，昨天的第五戰又靠著勝過勇士的進攻火力搶下第二勝，將系列賽追到2：3落後。

兩隊明天將回到洛杉磯進行系列賽第六戰，對於連續兩場主場比賽都打得異常艱辛，主帥柯爾在今天受訪時就表示，必須要從心態調整起，「我們去客場的路上反而更能感覺到球員的緊迫性，相較之下，我們在客場所做的準備似乎比主場更好，但這也跟快艇是一支不輕言放棄的球隊有關，他們相當享受在對抗之中。」

不過對於被快艇逼近第六戰，柯爾坦言並不能算是預期外，畢竟已經完成二連霸的勇士早就被聯盟其他球隊鎖定多時，「其他球隊已經看了我們連續多年打季後賽，他們一直都在準備和做功課，這是在我們預料之中，現在我們的問題不是在進攻端，而是在防守上，只要能再做好這一點，問題就會迎刃而解。」

而勇士射手湯普森（Klay Thomposn）則強調，無論是主場還是客場賽事，球隊都應該拿出更一致的表現，「我們之前贏得很多主場比賽，也能在客場拿下勝利，但不管如何，接下來我們必須贏得在客場這一勝。」

勇士快艇柯爾
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