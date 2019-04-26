NBA／終結柯瑞三連霸 詹姆斯登年度球衣銷售冠軍

2019-04-26 11:01 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



球衣銷售，詹姆斯稱王。 世界日報 分享 facebook 雖然在加盟洛杉磯湖人的首個賽季就中斷了個人生涯連續13年打進季後賽的紀錄，但詹姆斯（LeBron James）與湖人加成的吸引力仍持續在市場上發酵，根據今天公布的本賽季球員球衣銷售與球隊商品銷售統計，詹姆斯與湖人雙雙排名第一。

根據NBA官方在今天公布的排行榜，詹姆斯與湖人在個人球衣與球隊商品銷售數字，超越了連續三年都拿下冠軍的柯瑞（Stephen Curry）與勇士，其中在個人球衣銷售榜部分，前三名分別為詹姆斯、柯瑞與今年年度MVP呼聲最高的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。

不過在球衣銷售前15名排行榜中，最多球員入榜的並非湖人與勇士，而是擁有眾多年輕新星的76人共有3人入榜，分別為中鋒安比德（Joel Embiid）排名第5、西蒙斯（Ben Simmons）排名第9、巴特勒（Jimmy Butler）排名第10，而勇士、雷霆和塞爾蒂克則分別有兩名球員擠入前15名，分別為杜蘭特（Kevin Durant）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、喬治（Paul George）、厄文（Kyrie Irving）與泰托姆（Jayson Tatum）。

至於獨行俠唐西奇（Luka Doncic）則是唯一擠進前15名的新秀，熱火閃電俠韋德（Dwyane Wade）則是挾帶著退休的高人氣，衝進排行榜第11名。

而在球隊產品銷售部分，前10名球隊分別為湖人、勇士、塞爾蒂克、76人、公鹿、公牛、雷霆、火箭、暴龍與尼克。