NBA／約柯奇43分白搭 馬刺、金塊第七戰定生死

分享 facebook

《季後賽東區對戰表》

《季後賽西區對戰表》

系列賽搶先聽牌的丹佛金塊,今天在作客馬刺主場的第六戰前三節還一度緊咬比分不放,不過第四節前段卻出現進攻當機的狀況,被馬刺拉出一波20:4的攻勢奠定勝基,終場金塊就以103:120不敵馬刺,雙方將在周日回到丹佛進行系列賽第七戰。

背水一戰的馬刺今天回到主場從首節就進攻火力全開,在前鋒艾德里奇(LaMarcus Aldridge)第一節就豪取13分領軍下,馬刺迅速取得雙位數領先優勢,不過二、三節金塊明星中鋒約柯奇(Nikola Jokic)火力全開,他在第二節進帳10分、第三節進帳17分,讓金塊再度看見終結系列賽的希望。

不過末節前五分半鐘金塊卻出現無預警熄火的狀況,僅靠著巴頓(Will Barton)拿下2分,反觀馬刺蓋伊(Rudy Gay)、貝藍利(Marco Belinelli)、富比士(Bryn Forbes)、D.懷特(Derrick White)三分球連發,以一波20:4的攻勢澆熄對手反撲氣燄,終場馬刺就以17分差距擊碎金塊,成為今年季後賽首個打入第七場比賽的系列賽。

馬刺雙雄艾德里奇與德羅展(DeMar DeRozan)同場開砲,分別拿下26分與25分,替補上陣的蓋伊則是以三分球彈無虛發的表現拿下19分;而在這場比賽中馬刺團隊季後賽總得分也超過4萬分,是聯盟史上第4支達成此紀錄的球隊,前三隊分別為湖人、塞爾蒂克與76人。

金塊約柯奇拿下43分同樣創下個人與金塊隊史季後賽單場得分紀錄,過去隊史紀錄是由「甜瓜」安東尼(Carmelo Anthony)與英格利許(Alexander English)共同保持的42分,不過金塊的板凳球員合計僅拿下13分。

Bryn Forbes from DEEP to beat the shot clock! 15-2 @spurs start to the 4th! #NBAPlayoffs #GoSpursGo 105#MileHighBasketball 87



7:27 remaining on @NBAonTNT pic.twitter.com/nHaxmk97fU