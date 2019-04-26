NBA／約柯奇43分白搭 馬刺、金塊第七戰定生死

2019-04-26 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



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《季後賽東區對戰表》

《季後賽西區對戰表》

系列賽搶先聽牌的丹佛金塊，今天在作客馬刺主場的第六戰前三節還一度緊咬比分不放，不過第四節前段卻出現進攻當機的狀況，被馬刺拉出一波20：4的攻勢奠定勝基，終場金塊就以103：120不敵馬刺，雙方將在周日回到丹佛進行系列賽第七戰。

背水一戰的馬刺今天回到主場從首節就進攻火力全開，在前鋒艾德里奇（LaMarcus Aldridge）第一節就豪取13分領軍下，馬刺迅速取得雙位數領先優勢，不過二、三節金塊明星中鋒約柯奇（Nikola Jokic）火力全開，他在第二節進帳10分、第三節進帳17分，讓金塊再度看見終結系列賽的希望。

不過末節前五分半鐘金塊卻出現無預警熄火的狀況，僅靠著巴頓（Will Barton）拿下2分，反觀馬刺蓋伊（Rudy Gay）、貝藍利（Marco Belinelli）、富比士（Bryn Forbes）、D．懷特（Derrick White）三分球連發，以一波20：4的攻勢澆熄對手反撲氣燄，終場馬刺就以17分差距擊碎金塊，成為今年季後賽首個打入第七場比賽的系列賽。

馬刺雙雄艾德里奇與德羅展（DeMar DeRozan）同場開砲，分別拿下26分與25分，替補上陣的蓋伊則是以三分球彈無虛發的表現拿下19分；而在這場比賽中馬刺團隊季後賽總得分也超過4萬分，是聯盟史上第4支達成此紀錄的球隊，前三隊分別為湖人、塞爾蒂克與76人。

金塊約柯奇拿下43分同樣創下個人與金塊隊史季後賽單場得分紀錄，過去隊史紀錄是由「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）與英格利許（Alexander English）共同保持的42分，不過金塊的板凳球員合計僅拿下13分。